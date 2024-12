Asia-Rotkohl: ein Rezept voller Farbe und Geschmack

Mit unserem heutigen Rezept bringst du Abwechslung auf deine Festtagstafel: Es gibt Asia-Rotkohl. Der überzeugt mit würzigen Aromen und einem ganz neuen Twist. Wir finden ihn unglaublich lecker. Du auch?

Asia-Rotkohl: aromatisch lecker

Rotkohl gehört für die meisten zu einem klassischen Gänse- oder Entenbraten an Weihnachten einfach dazu. Einige mögen ihn gern mit Apfel, andere ohne. Wie wäre es aber mal mit einer ganz neuen Variante, einem Asia-Rotkohl?

Die Hauptzutat ist natürlich Rotkohl. Diesen schneiden wir in dünne Streifen und vermengen ihn dann in einer Schüssel mit Salz, Zucker, Reisessig, Sojasoße und Sherry. Dort lassen wir in etwa eine halbe Stunde ziehen. Die Zeit nutzen wir, um Zwiebeln und Ingwer kleinzuschneiden. Beides dünsten wir in einer Pfanne mit Gänseschmalz an und geben dann den Rotkohl hinzu. Nun gießen wir mit Gemüsefond auf und lassen den Rotkohl zwei Stunden köcheln. Nach ungefähr der Hälfte der Kochzeit geben wir einen Teefilter🛒 mit Zimt, Anis und Nelken zum Rotkohl. Das verleiht ihm die typisch weihnachtlichen Aromen. Nachdem wir den Rotkohl haben abkühlen lassen, stellen wir ihn über Nacht kalt. Am nächsten Tag kochen wir ihn erneut auf, entfernen die Gewürze und verfeinern ihn mit Koriander, Pflaumensoße und Reisessig. Wer mag, kann ihn zusätzlich mit etwas Stärke abbinden. Für noch mehr Aroma kannst du etwas gerösteten Sesam dazu geben.

Serviere den Asia-Rotkohl dieses Jahr doch mal anstelle der klassischen Rotkohl-Varianten oder genieße ihn einfach als Beilage zum Raclette an Silvester. Wir sind auf jeden Fall ganz begeistert von seinem würzigen Geschmack.

Bist du an Weihnachten doch eher ein Verfechter des klassischen Apfelrotkohls, haben wir bei Leckerschmecker selbstverständlich das Rezept für dich. Für alle Experimentierfreudigeren sind die Rotkohlsteaks mit Camembert überbacken eine leckere Alternative. Eine echte Vitaminbombe, gerade jetzt im Winter, ist übrigens der Rotkohlsalat mit Orangen und Walnüssen.

Asia-Rotkohl Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Rotkohl

1 EL Salz

2 EL Zucker

8 EL Reisessig alternativ Apfelessig

3 EL Sojasoße

100 ml Sherry

2 Zwiebeln

40 g Ingwer

5 EL Gänseschmalz

600 ml Geflügelfond

1 Zimtstange

3 Sternanis

2 Gewürznelken

1 Handvoll Koriander optional

3 TL Speisestärke

5 EL asiatische Pflaumensoße Zubereitung Putze den Rotkohl, entferne die äußeren Blätter und viertele ihn. Schneide ihn dann in dünne Streifen oder hobele ihn. Spare den Strunk aus.

Gib den Rotkohl mit dem Salz, Zucker, 4 EL Reisessig, der Sojasoße und dem Sherry in eine Schüssel und knete alles mit den Händen gut durch. Lass ihn dann 30 Minuten ziehen.

Schäle die Zwiebeln und schneide sie und den Ingwer in feine Würfel.

Erhitze das Gänseschmalz in einem Topf und dünste Zwiebeln und Ingwer darin glasig an. Gib den Rotkohl dazu und lösche mit Gemüsefond ab.

Lass den Kohl bei mittlerer Hitze 2 Stunden köcheln.

Fülle Zimt, Anis und Nelken in einen Einmal-Teefilter, binde ihn zu und gib ihn nach 1 Stunde Garzeit mit in den Topf.

Lass den Rotkohl, sobald er weichgekocht ist, abkühlen und stelle ihn über Nacht kalt.

Koche ihn am nächsten Tag erneut auf und entferne den Teefilter samt Gewürzen.

Schneide den Koriander klein.

Rühre die Speisestärke mit etwas kaltem Wasser glatt und binde den Rotkohl damit ab.

Gib zum Schluss den Koriander hinein und schmecke den Asia-Rotkohl mit der Pflaumensoße und dem restlichen Reisessig ab.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.