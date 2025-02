Asia-Rouladen: Kohlrouladen neu gedacht

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Kohlrouladen denke, habe ich ein eher unspektakuläres, altbackenes Rezept im Kopf. Diese Asia-Rouladen verleihen diesem altbekannten Klassiker aber eine völlig neue Note. Eine großartige Zubereitungsweise, um Wirsing einmal wieder neuen Schwung zu geben.

Diese Asia-Rouladen machen glücklich und sind kinderleicht zubereitet

Die Asia-Rouladen sind wirklich kinderleicht zubereitet. Sie müssen nicht mit Zahnstochern oder Küchengarn zusammengehalten werden und werden einfach in einer großen Pfanne fertig gebraten. Die Füllung allein ist schon köstlich genug, doch die Soße rundet das Gericht am Ende aber perfekt ab.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Bereite dir auf jeden Fall rechtzeitig eine große Schale mit kaltem Wasser und Eiswürfeln vor, damit du die Wirsingblätter beim Blanchieren rechtzeitig abschrecken kannst. Sobald du diese Hürde überwunden hast, hast du das Schwierigste bereits geschafft. Der Rest geht kinderleicht von der Hand. Versprochen!

Den Reis kannst du einfach nach den Packungsangaben garen. Je nachdem, was dir lieber ist, kannst du ihn im Topf zubereiten oder dir die Arbeit erleichtern und einen Reiskocher 🛒 nutzen. Währenddessen kannst du dich schon um den Gemüseteil der Füllung kümmern. Schneide alles klein, brate es an und sobald der Reis fertig ist, vermischst du alles miteinander. Fülle danach die Wirsingblätter und wickele sie doppelt ein, sodass du am Ende acht Rouladen vor dir hast. Brate sie nacheinander von beiden Seiten, bereite die Soße vor und dann kannst du es dir auch schon schmecken lassen!

Auf Leckerschmecker gibt es noch mehr köstliche und kreative Rezepte für Rouladen. Probiere doch einmal diese vegetarischen Kohlrouladen aus. Und dass du auch etwas anderes als Wirsing nehmen kannst, beweisen dir unsere Rotkohlrouladen. Oder du probierst dich an einer weiteren internationalen Variante mit unserem Rezept für türkische Kohlrouladen.

Asia-Rouladen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Reis

1 großer Wirsingkohl etwa 1,5 kg

4 Frühlingszwiebeln

Ingwer optional, nach Geschmack

2 Möhren

4 Knoblauchzehen

6 EL Öl

5 EL Sojasoße

4 EL weißer Sesam

2 rote Zwiebeln

1 rote Chilischote optional, nach Geschmack

1 EL Reisessig

2 EL Honig

1 TL Speisestärke Zubereitung Gare den Reis nach den Packungsangaben. Bereite währenddessen eine große Schüssel Wasser mit Eiswürfel vor. Trenne 16 große Blätter vom Wirsing und blanchiere sie für etwa 4 Minuten. Schrecke sie im Eiswasser ab und tupfe die Blätter anschließend gut trocken. Schneide vom übrigen Kohl 500 g in feine Streifen.

Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie in Ringe. Lege die grünen Ringe zur Seite. Schäle Ingwer, Knoblauch und Möhren und schneide alles in feine Würfel.

Erhitze 3 EL Öl in einer Pfanne und brate die weißen Ringe der Frühlingszwiebeln gemeinsam mit den Kohlstreifen an. Gib 2/3 des Ingwers, den Knoblauch und die Möhren hinzu und brate alles an, bis es hell gebräunt ist. Gieße 2 EL Sojasoße dazu und mische den fertigen Reis unter das Gemüse.

Verteile die Reismischung auf 8 Kohlblätter, bis die Füllung verbraucht ist. Klappe die Seiten des Blattes ein und rolle das Blatt zu einer Roulade auf. Lege die Päckchen dann jeweils auf ein zweites Blatt und rolle sie erneut ein.

Erhitze 2 EL Öl in einer großen Pfanne und lege die Rouladen mit der Öffnung nach unten hinein. Wende sie, sobald sie leicht gebräunt sind und brate sie auch von der zweiten Seite an.

Röste die Sesamkörner kurz in einer kleinen Pfanne, stelle sie zur Seite und lass sie abkühlen. Schäle für die Soße, die Zwiebeln, wasche die Chilischote und würfel beides fein. Erhitze 1 EL Öl und schwitze Zwiebel, Chili und den restlichen Ingwer an. Lösche das Ganze mit Reisessig, Honig, 200 ml Wasser und Sojasoße ab. Rühre Speisestärke dazu und lass die Soße kurz aufkochen.

Die Kohlrouladen zum Servieren mit etwas Soße beträufeln und mit den Sesamkörnern sowie den Frühlingszwiebeln bestreuen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.