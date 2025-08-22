Heutiges Tagesgericht: asiatische Zucchini-Champignon-Pfanne

Wenn es nach mir ginge, dann könnte ich fast jeden Tag asiatisch essen. Vor allem, wenn die Gerichte auch noch so schön einfach und unkompliziert sind wie dieses asiatische Zucchini-Champignon-Pfanne. Was mich an dem Rezept fasziniert, ist aber nicht nur die schnelle Zubereitung, sondern auch die recht kurze Liste an Zutaten, von denen sich immer ein Teil im meinem Vorratsschrank findet. Nichts schreckt schließlich mehr ab, als lange Zutatenlisten, oder?

Schnelles Rezept: asiatische Zucchini-Champignon-Pfanne

Für diese von der asiatischen Küche inspirierten Zucchini-Champignon-Pfanne brauchst du frische Zucchini, Champignons und Petersilie, ein wenige Sesam und Chiliflocken, Zwiebel und Knoblauch sowie Sojasoße, Sesamöl und Pfeffer. Das meiste davon habe ich meist schon zu Hause. Das hält den Einkauf klein und so landen meist nur die frischen Zutaten in meinem Einkaufkorb.

Zu Hause geht es dann erst einmal ans Schnibbeln. Die Zucchini und die Pilze schneidest du in Scheiben, die Zwiebel und den Knoblauch in feine Würfel. Dann erhitzt du das Öl in einer Pfanne und dünstest Zwiebel und Knoblauch darin glasig an. Füge die Champignons hinzu und brate sie kurz mit an, bis sie leicht braun sind. Danach kommen die Zucchinischeiben hinzu.

Fehlt noch der Pepp. Gib die Sojasoße, Sesam, Pfeffer und Chili in die Pfanne, vermenge alles gut miteinander und bestreue das Gericht vor dem Servieren mit frisch geschnittener Petersilie. Die ganz Mutigen können stattdessen auch Koriander verwenden. Gehörst du dazu? Ich leider nicht.

Wenn du magst, kannst du dir das Pfannengericht pur schmecken lassen oder es als Beilage zu Fisch oder Fleisch schmecken lassen. Ich mag das Rezept am liebsten mit gekochtem Reis als leichte Hauptmahlzeit an Tagen, an denen ich keine Lust auf ausgiebige Kochsessions habe.

Lass dich von Leckerschmecker inspirieren und koch mal wieder asiatisch. Die leckeren Rezepte haben wir. Diese gebratenen Nudeln, die Asia-Rouladen oder diese Asia-Nudeln mit Erdnusssoße essen wir besonders gern.

Asiatische Zucchini-Champignon-Pfanne Judith 4.64 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Zucchini

200 g braune Champignons

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Sesamöl online, zum Beispiel hier 🛒

2 EL helle Sojasoße

1/2 TL Chiliflocken

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen

1 TL gerösteter Sesam

1/4 Bund Petersilie Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie in dünne Scheiben.

Putze die Champignons und schneide sie ebenfalls in Scheiben.

Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab. Schneide die Zwiebel in feine Würfel, hacke den Knoblauch klein.

Erhitze das Sesamöl bei mittlerer Temperatur in einer Pfanne.

Gib zuerst die Zwiebel und anschließend den Knoblauch in die Pfanne und brate beides etwa 1 Minute an.

Füge die Champignons hinzu und brate sie 3–4 Minuten mit an, bis sie leicht braun werden.

Gib die Zucchinischeiben in die Pfanne und brate alle Zutaten für weitere 4 bis 5 Minuten.

Reduziere die Hitze und gib Sojasoße, Chiliflocken, frisch gemahlenen Pfeffer und Sesam zum Gemüse. Vermenge alles gut miteinander.

Streue frisch geschnittene Petersilie über das Gemüse und serviere die Zucchini-Champignon-Pfanne direkt zum Beispiel mit Reis.

