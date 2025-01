Dieser Krautsalat wird dich in seinen Bann ziehen

Mmh, Krautsalat! Gerade jetzt, wo die Kohlsaison beginnt, ist es wieder an der Zeit, den leckeren Rohkostsalat zuzubereiten. Ich habe neulich zum ersten Mal asiatischen Krautsalat gemacht, versetzt mit Aromen der Thai-Küche, die ich persönlich liebe. Schnell wird so aus einem einfachen Weißkohlsalat eine bunte, gesunde Beilage, die voller Vitamine steckt.

Asiatischer Krautsalat: bunte, gesunde Meal-Prep-Idee

Graues Wetter draußen schreit nach bunten, frischen Gerichten. Nichts hilft besser, den Herbstblues zu vertreiben, als leckere Gericht, die noch dazu schön aussehen. Als ich zum ersten Mal von asiatischem Krautsalat hörte, konnte ich mir darunter wenig vorstellen. Doch dann erinnerte ich mich an das vietnamesische Restaurant meines Vertrauens in meiner Heimatstadt. Cremige Curry-Gerichte wurden dort oft mit einem Topping aus süß-säuerlichen Kohl serviert.

Das musste ich ausprobieren! Schnell warf ich einige Zutaten zusammen, die ich vom letzten Marktbesuch mitgebracht hatte: Rotkohl, Weißkohl, Karotten, Lauchzwiebeln. Vom Asialaden hatte ich noch Bohnensprossen über, frische Kräuter stehen bei mir auf der Fensterbank. So weit, so gut. Aber was passt für ein Dressing? Ich erinnerte mich an den säuerlichen-süßen Geschmack im Restaurant und mischte Reisessig, Zucker, Soja- und Fischsoße, Limettensaft und etwas Öl miteinander. Schnell war alles verknetet und zog im Kühlschrank gut durch, während ich vor Vorfreude kaum abwarten konnte.

Schon beim ersten Bissen wurde mir klar: Asiatischer Krautsalat ist etwas ganz Besonderes. Er ist hübsch, schmeckt hervorragend und hält sich mehrere Tage im Kühlschrank. Dabei wird er von Tag zu Tag nur besser, da er ordentlich durchzieht. Er schmeckt als Beilage, aus Auffrischer bei sahnigen Currygerichten oder mit gekochtem und zerrupften Hähnchenfleisch als perfekter Office-Lunch.

Übrigens: Die Fischsoße gibt dem Salat einen tollen Beigeschmack, ist allerdings optional. Ernährst du dich vegetarisch oder vegan, ersetze sie durch die gleiche Menge Sojasoße. Hauptsache, alle können mitessen!

