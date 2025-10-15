Würzige Gemüseküche: gerösteter Rosenkohl mit Teriyaki-Soße und Sesam

Es ist wieder so weit: Der Kohl hält Einzug in die Supermärkte und auf die Wochenmärkte. Ich freue mich jedes Jahr auf die Kohlsaison. Am liebsten esse ich Rosenkohl. Bei den kleinen, grünen Kohlsprossen scheiden sich die Geister – manche mögen sie, andere finden Geschmack und Geruch unappetitlich. Wenn du wie ich zur ersten Gruppe gehörst, ist dieses Rezept für asiatischen Rosenkohl sicherlich etwas für dich. So machst du ihn!

Asiatischer Rosenkohl mit Teriyaki-Soße und Sesam ist unerwartet raffiniert

In diesem Rezept trifft das Wintergemüse auf die süß-würzige Tiefe einer Teriyaki-Soße – ein Kontrast, der überrascht und neugierig macht. Die Kombination überzeugt mit intensiven Aromen, ohne schwer zu wirken.

In Japan, China oder Korea arbeitet man gern mit kräftigen Soßen, die Gemüse Tiefe verleihen. Teriyaki zählt zu den bekanntesten davon: Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Sojasoße, Mirin oder Reiswein und Zucker. Diese Soße bringt Glanz, Süße und Umami – ein Geschmack, der sowohl vertraut als auch neu wirkt.

Die Zutatenliste ist überschaubar: frischer Rosenkohl, Sesamöl, Teriyaki-Soße, Sojasoße, Zwiebel, Knoblauch, Paprikapulver, Honig und ein Hauch Reisessig. Gerade diese Einfachheit macht das Gericht so reizvoll. Du brauchst keine aufwendigen Kochtechniken, nur einen Ofen und ein wenig Geduld. Wer mag, fügt Tofu, Cashews oder geröstete Erdnüsse hinzu. Reis oder Sobanudeln verwandeln die Beilage in eine Hauptspeise.

Dieses Rezept beweist: Rosenkohl kann weit mehr als du ihm vielleicht zutraust. Probiere es aus und lass dich überzeugen!

Für alle Liebhaber von Rosenkohl gibt es bei Leckerschmecker natürlich noch mehr Rezepte. Probiere doch auch den gebackenen Rosenkohl mit Speck und Senfsoße, das Rosenkohl-Kartoffel-Gulasch und den Rosenkohl-Kartoffelauflauf.

Asiatischer Rosenkohl Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 750 g Rosenkohl

3 EL Sojasoße

1 rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

3 EL Sesamöl online z.B. hier 🛒

3 EL Teriyaki-Soße online z.B. hier 🛒

1 TL Paprikapulver

1 El Reisessig online z.B. hier 🛒

1 EL Honig

1 TL Sesam schwarz oder hell Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Umluft vor. Putze den Rosenkohl und halbiere die Röschen. Vermische ihn in einer Schüssel mit 2 EL der Sojasoße. Schäle die Zwiebel und hacke sie fein. Lege ein Blech mit Backpapier aus und verteile Rosenkohl und Zwiebel darauf. Schiebe das Blech für 20 Minuten in den Ofen. Schäle den Knoblauch und presse ihn. Verrühre 1 EL Sojasoße, Sesamöl, Teriyaki-Soße, Paprikapulver, Reisessig, Honig und gepressten Knoblauch miteinander. Vermische den Rosenkohl damit und bestreue ihn vor dem Servieren noch mit dem Sesam. Dazu passen Reis und Sobanudeln.

