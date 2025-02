Das perfekte Salat-Rezept für alle, die Auberginen lieben

Wasche die Auberginen, entferne die Enden und schneide sie in mundgerechte Stücke. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Erhitze in einer Pfanne 2 EL Olivenöl und brate die Aubergine bei hoher Temperatur goldbraun an. Nimm die Pfanne vom Herd. Würze mit Salz, Pfeffer, Oregano und Basilikum.