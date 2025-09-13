Mediterraner Genuss zu Hause: Auberginen-Tomaten-Pasta

Wer hat eigentlich die Pasta erfunden? Wer auch immer diese geniale Idee hatte, wir sind auf ewig dafür dankbar, denn dass wir Nudeln in sämtlichen Formen und Varianten lieben, dürfte längst klar sein. Deshalb ist es auch keine riesige Überraschung, dass bei uns mal wieder Nudeln auf dem Speiseplan stehen. Dieses Mal als Auberginen-Tomaten-Pasta. Hier ist das Rezept.

Rezept für Auberginen-Tomaten-Pasta

Eine Auberginen-Tomaten-Pasta ist eine kulinarische Erinnerung an lange, warme Sommertage, denn sie fängt all die Aromen des Sommers auf perfekte Art und Weise ein. Der milde, leicht süße Geschmack der Aubergine verbindet sich harmonisch mit dem fruchtigen Aroma der Tomaten und wird ergänzt durch das mediterrane Kraut Oregano. Parmesan mit würzig-nussigen Noten darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Wenn wir es uns aussuchen dürfen, dann nehmen wir davon auch gern ein bisschen mehr.

Aber bevor wir allzu sehr ins Schwärmen geraten, fangen wir mal mit der Zubereitung an. Koche die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser al dente. Nebenbei hackst du Knoblauch und schneidest die Aubergine in Würfel. Brate sie in Olivenöl goldbraun an, gib den Knoblauch dazu und lösche anschließend mit den Tomaten aus der Dose ab. Lass alles köcheln und mische die Soße danach mit den fertigen Nudeln. Abschmecken, fertig.

Da Pasta nur halb so lecker schmeckt, wenn sie ohne Parmesan serviert wird, so ehrlich müssen wir schon sein, kommt zum Abschluss noch frisch geriebener Parmesankäse als Krönung obendrüber. Natürlich kannst du der Pasta wie bei allen unseren Rezepten, eine eigene Note verpassen, indem du zum Beispiel noch frisches Basilikum in die Soße gibst.

Auberginen-Tomaten-Pasta Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Aubergine ca. 300 g

2 Knoblauchzehen

200 g Spaghetti

Salz

2 EL Olivenöl

1 TL getrockneter Oregano

1/2 TL Chiliflocken

1 Dose Tomaten 400 g

Pfeffer nach Geschmack

40 g geriebener Parmesan Zubereitung Wasche die Aubergine und schneide sie in ca. 1,5 cm große Würfel. Ziehe den Knoblauch habe und hacke 🛒 ihn fein.

Koche die Spaghetti in einem großen Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe al dente.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate die Auberginenwürfel darin bei mittlerer Hitze rundum goldbraun an. Rühre regelmäßig um, damit sie nicht anbrennen.

Gib den Knoblauch, Oregano und Chiliflocken zu den Auberginen und röste alles kurz mit an.

Füge die Dosentomaten hinzu, zerdrücke sie leicht mit einem Holzlöffel und lass alles 10 Minuten einköcheln. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Gib die gekochten Spaghetti zur Soße und verrühre alles gut miteinander.

Verteile die Nudeln auf Teller und streue frisch geriebenem Parmesan darüber. Notizen Tipp: Ist die Soße zu dick geraten, kannst du sie mit etwas Pastawasser verdünnen.

