Dieser Drink fängt Herbstsonne im Glas ein

Was gibt es Schöneres, als einen Herbstabend mit einem leuchtenden Drink zu beenden? Dieses Rezept für einen Autumn Glow Cocktail schmeckt wie die goldensten Strahlen Herbstsonne, wärmend und gut für die Stimmung. Er kombiniert Gin mit Cider und Zimt und zaubert dir damit den Geschmack eines wunderschönen Herbsttages ins Glas. So bereitest du ihn zu.

Autumn Glow Cocktail: rosiger Cocktail mit Gin und Cider

Der Herbst ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sind die Tage kurz, das Wetter oftmals eher mäßig und die Temperaturen lassen zu wünschen übrig. Wenn sich dann allerdings mal die Sonne zeigt, dann passiert etwas Magisches: Die ganze Welt erstrahlt in einem wunderschönen Goldton und alles wirkt friedlich und hübsch, von den sattgelben Blättern am Ahornbaum gegenüber bis hin zu der Waschbetonfassade des Parkhauses um die Ecke. Regelrecht Magie. Solch ein tolles Licht ist selten, aber dadurch immer etwas Besonderes.

Wie wäre es also, wenn du genau dieses Licht, dieses Gefühl einfangen könntest? Das geht einfacher als du vielleicht denkst und du brauchst keineswegs Apparaturen dafür, die aussehen wie aus einem Science-Fiction-Film. Alles, was du brauchst, ist etwas Gin, Cider und Zimt. Daraus mixt du dir einen Autumn Glow Cocktail, der optisch aussieht wie der schönste Herbstsonnenstrahl und schmeckt wie ein warmes Lächeln.

Die Zubereitung des Autumn Glow Cocktail braucht ebenfalls nicht lange und ist daher perfekt für den Moment, wenn die letzten Sonnenstrahlen deinen Balkon küssen und du noch fix den idealen Drink dafür brauchst. Gib zunächst Gin, Zimtsirup und etwas frischen Zitronensaft in einen Shaker. Zimtsirup kannst du online kaufen oder ganz einfach selbst machen. Dieses Gemisch schüttelst du nun mit einigen Eiswürfeln, bis sich der Shaker kalt anfühlt und gießt es dann in ein mit Eis gefülltes Glas. Obendrüber kommt nun noch etwas Cider, ob süß oder trocken ist dabei dir überlassen. Rühre noch einmal vorsichtig um und garniere mit einer Zimtstange und Apfelspalten. Wie ein Sonnenstrahl im Glas!

Autumn Glow Cocktail Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Eiswürfel

100 ml Gin

50 ml Zimtsirup online etwa hier 🛒

60 ml Zitronensaft frisch gepresst

300 ml Cider trocken

2 Zimtstangen zur Deko

Apfelspalten zur Deko Zubereitung Fülle zwei Highball-Gläser mit Eiswürfeln. Fülle auch Eiswürfel in einen Cocktail-Shaker. Gib Gin, Zimtsirup und Zitronensaft mit in den Shaker und schüttele alles gut, bis er sich kalt von außen anfühlt. Verteile das Gemisch auf die zwei Gläser und fülle mit dem Cider auf. Rühre noch einmal vorsichtig um und garniere die Drinks mit Zimtstangen und Apfelspalten.

