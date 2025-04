Avocado trifft Artischocke: Dieser Nudelsalat hat Style

Wenn es draußen wärmer wird und man keine Lust auf schwere Gerichte hat, ist dieser Avocado-Artischocken-Nudelsalat genau das Richtige. Cremige Avocado, würzige Artischocken, süße Cherrytomaten und ein Hauch frischer Dill – das schmeckt nach Sonne auf dem Teller. Ich liebe diesen Salat als leichtes Mittagessen oder als Mitbringsel fürs Picknick. Schnell gemacht, sättigend und einfach mal was anderes!

Avocado-Artischocken-Nudelsalat: frisch und raffiniert

Artischocken sind echte Charakterköpfe unter den Gemüsen – im wahrsten Sinne des Wortes! Ihr Aussehen ist spektakulär: grüne bis violette Blütenköpfe mit festen, schuppenartigen Blättern und einem zarten, aromatischen Herzen im Inneren.

Ursprünglich stammen Artischocken aus dem Mittelmeerraum. Heute wachsen sie vor allem in Ländern wie Italien, Spanien, Frankreich und Ägypten, aber auch in Kalifornien.

Geschmacklich sind Artischocken eher mild, leicht nussig und ein bisschen herb – eine Mischung, die sich wunderbar mit kräftigeren Aromen verträgt. Deshalb passen sie so gut zu Oliven, Zitrone, Knoblauch oder – wie in unserem Rezept – zu cremiger Avocado und frischem Dill. Ihr zarter Biss und die leicht säuerliche Marinade (bei eingelegten Artischockenherzen) machen sie zum perfekten Gegenpart in Salaten, auf Pizza, in Pasta-Gerichten oder Antipasti-Platten.

Und das Beste? Artischocken sind nicht nur lecker, sondern auch kleine Gesundheitswunder: Sie enthalten reichlich Ballaststoffe, sind kalorienarm und liefern Bitterstoffe, die gut für die Verdauung sind. Außerdem stecken sie voller Antioxidantien – besonders in den äußeren Blättern und im Herz.

Ob frisch gekocht, gegrillt oder eingelegt, Artischocken bringen Abwechslung, Raffinesse und ein bisschen Mittelmeerflair auf den Teller. Und das kann man doch eigentlich immer gebrauchen, oder?

Mehr Inspiration gefällig? Wie wärs mal mit einer Artischockensuppe? Oder probier mal unseren Tomatensalat mit gerösteten Kichererbsen und Artischocken. Und dieser Avocado-Garnelen-Salat ist ebenso köstlich.

Avocado-Artischocken-Nudelsalat Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 200 g Pasta nach Wahl

150 g Cherrytomaten

40 g Oliven entsteint

200 g Artischockenherzen

1 Avocado Für das Dressing: 1 EL Joghurt

2 EL Olivenöl

3 EL Apfelessig

1 TL Honig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 Bund frischer Dill Zubereitung Koche die Pasta nach Packungsanleitung in reichlich Salzwasser bissfest. Gieße sie anschließend ab und lasse sie abkühlen.

Bereite währenddessen das Gemüse vor: Halbiere die Cherrytomaten. Schneide die Oliven in Ringe oder Hälften. Gieße die Artischockenherzen ab und halbiere oder viertel sie. Halbiere die Avocado, entkerne sie, löffle das Fruchtfleisch heraus und schneide es in mundgerechte Würfel.

Vermenge die vorbereiteten Zutaten vorsichtig mit der abgekühlten Pasta in einer großen Schüssel.

Gib für das Dressing Joghurt, Olivenöl, Apfelessig und Honig in einen Dressing-Shaker 🛒 und mixe alles zu einem glatten Dressing. Schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab. Hacke den frischen Dill fein und rühre ihn unter das Dressing.

Gib das Dressing über den Salat und mische alles gut durch.

