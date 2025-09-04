Raffiniertes Nudelgericht: Avocado-Basilikum-Pasta

Geht es dir wie mir und du könntest Nudeln am liebsten jeden Tag essen? Eine cremige Soße, al dente gekochte Pasta und leckerer Käse – mmh, schon beim Gedanken daran läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Mein aktuelles Lieblingsrezept ist diese Avocado-Basilikum-Pasta, die ich dir heute vorstellen möchte. Sie ist schnell und einfach zubereitet und schmeckt himmlisch lecker.

Ruckzuck-Rezept für Avocado-Basilikum-Pasta

Die Avocado-Basilikum-Pasta ist mehr als nur ein weiteres Nudelgericht; sie ist quasi eine Liebeserklärung an die unkomplizierte Feierabendküche. Avocados sind reich an gesunden Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen und verleihen der Soße eine natürliche Cremigkeit – ganz ohne Sahne. Basilikum hat entzündungshemmende Eigenschaften und einen feinen, würzig-aromatischen Geschmack.

Für die Zubereitung benötigst du auch nur einen Topf und einen Mixer. Während du die Nudeln in Salzwasser al dente kochst, kommen die Zutaten für die Soße in einen Mixer und werden fein püriert. Anschließend gießt du das Nudelwasser ab und vermengst die Pasta kurz mit der Soße im heißen Topf. Wer mag, kann noch ein paar halbierte Cherrytomaten hinzufügen. Dann gleich servieren und mit Parmesan verfeinern. Schneller und einfacher geht es doch kaum, oder?

Weil die Avocado-Basilikum-Pasta so schnell zubereitet ist, eignet sich hervorragend für die Feierabendküche, aber auch für ein rasches Essen in der Mittagspause.

Probiere das einfache Nudelrezept doch gleich selber aus und lass dich von den Aromen begeistern. Ich bin mir sicher, dass es dir genauso gut schmecken wird wie mir.

Kochen kann so einfach sein. Auch lecker und ebenso schnell fertig sind würzige Knoblauchnudeln mit Parmesan oder die Pasta al Limone. Oder serviere deinen Liebsten passend zur Spargelsaison doch mal unsere Spaghetti mit geschmolzenen Tomaten und grünem Spargel.

Avocado-Basilikum-Pasta Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Spaghetti

2 Knoblauchzehen

1 Zitrone

2 reife Avocados

2 Handvoll Basilikumblätter

80 ml Olivenöl z.B. dieses hier 🛒

Pfeffer

Salz

4 EL Parmesan gehobelt Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanweisung al dente.

Schäle in der Zwischenzeit den Knoblauch, presse den Saft der Zitrone aus und schäle die Avocados und entferne den Kern. Wasche das Basilikum und tupfe es trocken.

Gib Avocados, Knoblauch, Basilikum, 2 EL Zitronensaft und Olivenöl in einen Mixer und püriere die Soße fein. Schmecke sie mit Pfeffer, Salz und eventuell noch etwas Zitronensaft ab.

Gieße die Spaghetti ab, lass sie nur kurz abtropfen, sodass sie noch gut mit Wasser benetzt sind, und verrühre sie im heißen Topf mit der Soße.

Serviere die Avocado-Basilikum-Pasta sofort und garniere sie mit dem Parmesan.

