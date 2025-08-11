So leicht zauberst du dir Bagel mit Café-Flair zum Frühstück

Völlig egal, ob es stimmt, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist oder nicht, steht außer Frage, dass ein gutes Frühstück dich gut in den Tag starten lässt. Und gerade zum Wochenbeginn an einem Montagmorgen, ist es umso wichtiger, sich etwas Köstliches zu gönnen, um die Laune zu heben. Diese Avocado-Birnen-Bagel sind dafür perfekt geeignet. Eine köstlich aromatische Kombination aus herzhaft und fruchtig. Überzeuge dich gleich selbst von ihnen.

Avocado-Birnen-Bagel sorgen für gute Laune am Morgen

Diese Avocado-Birnen-Bagel sind ideal, wenn du dir etwas Gutes gönnen willst. Ob du sie direkt verpeist, wenn sie noch leicht warm sind, und wie ich es dir empfehlen würde, oder du sie einpackst und unterwegs genießt, sind sie eine gute Wahl für dein Frühstück.

In gerade einmal einer Viertelstunde zauberst du dir einen leckeren Snack, der dich sofort an ein gemütliches Frühstück in einem Café erinnern wird. Nur wahrscheinlich für weniger als die Hälfte des Preises. Die Avocado-Birnen-Bagel sind der perfekte Beweis, wie gut sich cremig, fruchtig, knackig und würzig zu einem harmonischen Gesamtpaket verbinden lassen.

Die Grundlage bildet natürlich die samtige Avocado-Creme. Auf ihr nehmen süße, saftige Birnenspalten Platz, die von frischem, leicht pikanten Rucola zugedeckt werden. Sowohl mit Blick auf den Geschmack als auch auf ihre Textur, beim Genießen bilden die Walnüsse und der Honig kleine kulinarische Highlights, die deine Geschmacksknospen auf Wolke sieben schweben lassen.

Die Walnüsse sind knackig und erweitern die Aromen mit ihren sanften, nussigen Noten ideal. Wenn du es richtig fancy magst, kannst du sie auch kurz in einer Pfanne ohne Öl anrösten. Vollendet werden die herzhaften, donut-artigen Gebäckstücke mit etwas Honig, auf welchem Salz und Pfeffer Platz nehmen. In meinen Augen solltest du hier am besten zu grobkörnigem, frisch gemahlenem Salz greifen, da die großen Kristalle herrliche Spitzen hineinbringen. Also, worauf wartest du? Zauber dir ein schnelles Frühstück mit Luxus-Faktor!

Wenn du jetzt auf noch mehr Bagel-Ideen hast, dann bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Statt auf gekaufte zurückzugreifen, ist es auch überhaupt nicht kompliziert, Bagel selbst zu machen! Ein Frühstück wie im Big Apple bereitest du dir mit unseren Pastrami-Bagel zu. Und für die Naschkatzen unter euch sind Erdbeer-Ricotta-Bagel eine absolute Empfehlung.

Avocado-Birnen-Bagel Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Vollkorn-Bagel

1 Avocado

1 EL Zitronensaft

250 g Frischkäse

2 reife Birnen

20 g Walnüsse

20 g Rucola

1 TL Honig

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Halbiere die Bagel mit einem Bagelschneider 🛒 . Röste sie anschließend im Toaster goldbraun.

Halbiere die Avocado, entferne den Kern und löse das Fruchtfleisch mit einem Löffel. Zerdrücke es in einer Schüssel mit einer Gabel und verrühre es mit dem Zitronensaft und Frischkäse zu einer glatten Creme.

Wasche die Birnen, viertel und entkerne sie. Schneide sie anschließend in dünne Spalten.

Hacke die Walnüsse grob klein.

Wasche den Rucola und schleuder ihn trocken.

Bestreiche die Avocado-Frischkäse-Creme auf der Unterseite der warmen Bagelhälften. Belege sie mit den Birnenspalten, den Walnüssen und dem Rucola.

Beträufle sie mit etwas Honig und würze die Bagel mit etwas Salz und Pfeffer nach deinem Geschmack. Platziere die obere Bagelhälfte darauf und serviere sie sofort.

