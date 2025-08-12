So schokoladig hast du Avocados noch nie probiert

Avocados als Dessert? Das hast du vielleicht schon einmal hier und da gehört oder sogar gegebenenfalls selber probiert. Doch Avocados im Gebäck? Das klingt in der Tat zunächst unüblich, doch lass dich von diesen Avoacado-Brownies davon überzeugen, dass das ohne Probleme funktionieren kann!

Super saftige Avocado-Brownies: so leicht nachgemacht

Wir kennen Avocados eher aus der herzhaften Küche. Ob als frisches Sandwich-Topping, in bunten Bowls oder natürlich als klassisch-cremige Guacamole. Dabei kann die Frucht mit ihrer samtig-cremigen Textur und dem buttrigen Aroma eine überraschend gute Partnerin zur Schokolade werden.

Immerhin soll es ja auch Leute geben, die sich aus einer zerdrückten Avocado und etwas Kakaopulver auch schon einen schokoladigen Nachtisch gezaubert haben. Und ja, mit „es soll einige Leute geben“ meine ich ganz explizit mich. Heute ergänzt die Avocado aber einen Brownieteig und sorgt für die dichte, fudgy Konsistenz der kleinen Kuchen. Damit dieses Vorhaben aufgeht, sollten die Avocados genau die richtige Reife haben. Ich weiß, dass es bei Avocados nicht immer ganz einfach ist, das herauszufinden.

Neben dem bekannten sanften Eindrücken, um zu schauen, wie weich oder fest das Fruchtfleisch ist, gibt es noch andere Tipps und Tricks, die perfekte Avocado zu finden. Du kannst zum Beispiel das kleine Stielchen abheben. Ist darunter ein sattes Grün, kannst du sie verarbeiten. Ist sie eher-bräunlich grau, dann hat sie ihren besten Zeitpunkt wohl schon hinter sich. Und sollte der Stiel sich zu schwer lösen lassen, kannst du dir eigentlich sicher sein, eine unreife Frucht in den Händen zu halten.

Bis auf die richtige Wahl der Avocado gibt es ansonsten aber kaum etwas, was du falsch machen könntest. Es ist nicht viel komplizierter als einfach eine fertige Backmischung zusammen zu rühren. Also, worauf wartest du? Ab in die Küche, überprüfe deine Avocados und probiere diesen kleinen Glücksmoment gleich selbst!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr außergewöhnliche Rezepte für Acovados! Wie wäre es zum Beispiel mit der erwähnten Schokocreme? Aber auch als süßer Avocado-Himbeer-Aufstrich begeistert sie immer wieder. Und sollte dein Hunger nach Kuchen noch nicht gestellt worden sein, dann ist ein Avocado-Limetten-Käsekuchen genau das Richtige für dich!

Avocado-Brownies Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 erhältlich) Stabmixer

(etwa 24 x 24 cm, z.B. online hier 🛒 erhältlich) Brownieform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 2 reife Avocados etwa 250 g Fruchtfleisch

75 ml Milch

200 g Zarbitterkuvertüre

4 Eier Größe M

200 g brauner Zucker

1 Msp. gemahlene Vanille z.B. online hier 🛒 erhältlich

1 Bio-Orange den Abrieb

1 Prise Salz

175 g Mehl

2 EL Kakaopulver Für die Glasur: 100 g Zartbitterkuvertüre

50 ml Espresso

1 EL Butter Zubereitung Halbiere die Avocados, entferne den Kern und hole das Fruchtfleisch heraus. Püriere es zusammen mit der Milch zu einer glatten Creme.

Zerhacke die Zartbitterkuvertüre grob und schmelze sie über einem heißen Wasserbad 🛒

Schlage Eier, Zucker, Vanille, Orangenabrieb und Salz in einer Schüssel cremig auf.

Rühre die Avocadocreme und geschmolzene Kuvertüre unter.

Vermenge Mehl und Kakaopulver und gib es zur Masse dazu.

Fülle den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Brownieform und streiche alles glatt. Backe alles für etwa 25 Minuten im vorgeheizten Ofen.

Schmelze nun die restliche Kuvertüre für die Glasur über einem Wasserbad. Vermenge sie mit Espresso und Butter über dem Wasserbad und rühre sie zu einer glatten Creme.

Lass die Brownies in der Form abkühlen und gieße anschließend gleichmäßig die Glasur über sie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.