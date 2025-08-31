Avocado und Burrata: das Dream-Team für deinen nächsten Snack

Verpass deiner Vorspeise ein Update mit dieser köstlichen Avocado-Burrata-Bruschetta! Das köstliche knusprig geröstete Brot mit der Knoblauchnote bleibt gleich, die Tomaten ebenfalls. Dazwischen mogelt sich aber eine köstliche Avocadocreme und statt normalem Mozzarella servieren wir cremige Burrata. Klingt verdammt gut, oder? Dann schnapp dir dein Baguette, zwei Avocados und lass uns Bruschetta zaubern.

Einfach, aber gut: Avocado-Burrata-Bruschetta

Die Basis bildet, wie bei allen Bruschetta, knusprig geröstetes Brot, das mit einer dünnen Schicht Olivenöl bestrichen und im Ofen goldbraun gebacken wird. Ein Hauch von Knoblauch sorgt für eine dezente Würze, die den Geschmack des Brotes perfekt ergänzt.

Die Avocadocreme sorgt für eine frische und cremige Komponente. Dazu zerdrückst du zwei Avocados und schmeckst sie mit Limettensaft, Limettenschale, Salz und Pfeffer ab. Wer es schärfer mag, gibt noch ein paar Chiliflocken dazu. Die Kombination aus dem knusprigen Brot und der frischen Avocado ist bereits richtig gut, aber zusammen mit den weiteren Zutaten wird die Bruschetta zu einem köstlichen Genuss.

Fruchtige Kirschtomaten und zart zerpflückte Burrata verleihen dem Gericht eine zusätzliche Dimension. Die Süße der Tomaten und die cremige Konsistenz des Käses ergänzen sich hervorragend und sorgen für ein harmonisches Geschmacksbild. Was die Garnitur betrifft, so runden gehackter Basilikum, ein Spritzer Olivenöl und ein wenig Balsamico-Creme die Avocado-Burrata-Bruschetta optisch und geschmacklich ab.

Ob als Vorspeise, Beilage oder leichter Snack – Avocado-Burrata-Bruschetta ist vielseitig einsetzbar und immer ein Hingucker. Dieses Rezept ist einfach zuzubereiten, benötigt wenige Zutaten und überzeugt durch seine frischen Aromen. Egal ob für Gäste oder für dich selbst, Avocado-Burrata-Bruschetta ist immer eine gute Wahl!

Wer A sagt, muss auch Bruschetta sagen… die kleinen italienischen Brote sind einfach ein Dauerbrenner, wenn es um Vorspeisen und Kleinigkeiten zwischendurch geht. Hast du Lust, noch weitere, saisonale Varianten nachzumachen? Wie wäre es mit Nektarinen-Bruschetta oder Bruschetta mit gegrillter Zucchini? Oder du servierst deinen Lieben Dakos, die kretische Variante von Bruschetta!

Avocado-Burrata-Bruschetta Vanessa 5 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 8 Scheiben Baguette

2 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

2 Knoblauchzehen

2 Avocados

1 Bio-Limette Saft und Abrieb

Salz und Pfeffer

150 g Kirschtomaten

250 g Burrata

1 Handvoll Basilikum gehackt

Balsamico-Creme Zubereitung Bestreiche die Brotscheiben mit etwas Olivenöl und röste sie im vorgeheizten Ofen bei 200 °C Ober-/Unterhitze für etwa 7 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Schäle den Knoblauch und halbiere die Knoblauchzehen. Reibe das geröstete Brot mit den halbierten Knoblauchzehen ein.

Halbiere die Avocados, entferne den Kern und zerdrücke das Fruchtfleisch in einer Schüssel mit einer Gabel. Wasche die Limette, reibe die Schale ab und presse den Saft einer halben Limette aus.

Schmecke die Avocadocreme mit Limettensaft, Schale, Salz und Pfeffer ab.

Wasche die Kirschtomaten und halbiere sie. Verteile die Avocadomischung großzügig auf die gerösteten Brotscheiben und belege sie anschließend mit Kirschtomaten und zerrupfter Burrata.

Garniere deine Avocado-Burrata-Bruschetta zum Schluss mit gehacktem Basilikum, einem Spritzer Olivenöl und etwas Balsamico-Creme.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.