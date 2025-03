Avocado-Feta-Dip: schnell gemacht und superlecker

Dips und Aufstriche sind eine wunderbare Möglichkeit, ein Frühstück oder einen Brunch mit schnell gemachten Kleinigkeiten in ein kleines Festmahl zu verwandeln und für jede Menge Abwechslung auf dem Brot zu sorgen. Das Gute an Dips: Sie schmecken einfach jedem und sind dazu im Handumdrehen zubereitet. Wie dieser cremige Avocado-Feta-Dip zum Beispiel. Der steht in gerade einmal zehn Minuten auf dem Tisch. Das Rezept dafür gibt es hier.

Avocado-Feta-Dip: cremiger Genuss zum Dippen oder auf Brot

Für diesen einfachen und schnellen Avocado-Feta-Dip benötigst du nur fünf Zutaten plus ein paar gängige Gewürze, die sicher bei dir im Vorratsschrank zu finden sind. Achte darauf, reife Avocados zu kaufen, damit sie sich leicht pürieren lassen und der Dip eine geschmeidige Textur bekommt.

Abgerundet wird der mild-cremige Geschmack der Avocado durch die Würze des Fetas sowie einem Spritzer Zitronensaft und der Schärfe einer Knoblauchzehe. Fülle einfach alle Zutaten bis auf die Gewürze in einen Standmixer und püriere sie gut durch, bis eine glatte Masse entsteht. Die schmeckst du mit Salz, Pfeffer und etwas Paprikapulver ab und füllst sie dann in eine Schale. Streue noch etwas zerbröselten Feta und gehackte, frische Petersilie darüber und schon kannst du Gemüsesticks in den Dip tunken, ihn zu Crackern naschen oder ihn dir einfach auf deinem Frühstücksbrot schmecken lassen.

Tipp: Hast du keinen Standmixer zu Hause, kannst du die Zutaten auch mit einem Pürierstab zerkleinern oder alles gründlich mit einer Gabel zerdrücken.

Mit ein paar wenigen Handgriffen, kannst du, ganz nach Geschmack, dem Avocado-Feta-Dip noch eine eigene Note hinzufügen. Wer ein wenig Schärfe bevorzugt, kann mit ein paar Chiliflocken ein pikantes Aroma in den Dip zaubern. Soll es noch cremiger werden, dann gib einen Esslöffel Schmand oder Frischkäse hinzu. Auch bei den Kräutern kannst du variieren.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Und brauchst du zufällig noch mehr Rezepte für Dips, die aussehen und schmecken, als hättest du sie beim teuren Feinkosthändler um die Ecke gekauft, dann lass dich von unseren Ideen inspirieren. Diese Feta-Zitronen-Creme zum Beispiel schmeckt nach Sommer, während der Paprika-Feta-Dip mediterranen Genuss verspricht. Lust auf Nachschlag? Dann bereite gleich noch einen Weiße-Bohnen-Aufstrich zu.