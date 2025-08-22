Cremig und frisch zugleich: Dieser Salat mit Gurke und Avocado begeistert

Egal, wie das Wetter draußen ist, Salate gehen immer! Sie sind unheimlich vielseitig und stehen meist in wenigen Minuten fertig auf dem Tisch. Mit einem Stück Brot wird daraus schnell ein leichtes Mittagessen, perfekt für lange Bürotage. Unser Avocado-Gurkensalat ist dabei keine Ausnahme. Er kombiniert knackige Gurke mit cremiger Avocado und etwas roter Zwiebel für die ultimative Frische.

Avocado-Gurkensalat: Frischer geht es kaum

Was bekommt man, wenn man Avocado und Gurke vermischt? Ein kulinarisches Geschenk! Denn die beiden Zutaten harmonieren auf ganz verschiedene Art und Weise miteinander. Einerseits passt die cremige Textur von Avocado hervorragend zu knackiger Gurke. Andererseits ist der nussige Geschmack der fettigen Frucht wie gemacht dafür, von der milden Frische der Gurke ausgeglichen zu werden. Daher ist unser Avocado-Gurkensalat ein absoluter Hit für diejenigen, die gern etwas Abwechslung auf ihrem Teller mögen.

Die Zubereitung von Avocado-Gurkensalat ist ganz einfach und du brauchst nicht viel dafür. Wie bei so vielen Gerichten, die nur wenige Zutaten beinhalten, ist es auch hier wichtig, dass du auf die Qualität ebendieser achtest. Besonders gut schmecken in diesem Salat sogenannte Landgurken, die etwas kleiner, aber aromatischer sind als herkömmliche Salatgurken. Achte beim Kauf darauf, dass sie sich fest anfühlen. Die Avocado sollte gerade richtig reif sein, nicht zu fest, aber auch nicht zu weich. Sie sollte auf leichten Druck etwas nachgeben, aber sich nicht matschig anfühlen.

Beginne damit, die Gurke zu schälen und zu halbieren und entkerne sie. Dadurch verhinderst du, dass der Salat wässrig wird. Würfele die Gurke dann, ebenso wie die Avocado. Nimm dir eine rote Zwiebel und schneide sie in dünne Scheiben. Ein Tipp: Wenn dir der rohe Zwiebelgeschmack zu intensiv ist, lege sie kurz in etwas kaltes Wasser oder Essig ein. Vermische dann das Gemüse mit der Avocado und richte den Salat mit Olivenöl, Essig, Salz, Pfeffer und frischer Minze an. Das war’s auch schon!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Avocado ist wie geschaffen für Salate. Das beweist nicht nur dieser leckere Avocado-Gurkensalat, sondern auch andere Kreationen wie unser Avocado-Walnuss-Salat, Avocado-Orangen-Salat oder ein fruchtiger Mango-Avocadosalat.

Avocado-Gurkensalat Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Zwiebel

1 EL Weißweinessig plus mehr für die Zwiebeln

2 Landgurken je ca. 200 g

2 Avocados

2 EL Olivenöl z.B. hier im 5-l-Kanister 🛒

Salz und Pfeffer

frische Minze nach Geschmack

frischer Dill nach Geschmack Zubereitung Schneide die rote Zwiebel in feine Ringe. Wenn du den Zwiebelgeschmack etwas mildern möchtest, lege die Ringe für 10 Minuten in 3 EL Essig ein und gieße sie anschließend ab.

Schäle die Gurke, halbiere sie längs und entferne mit einem Löffel die Kerne. Schneide das Fruchtfleisch in kleine Würfel.

Halbiere die Avocados, entferne den Kern und löse das Fruchtfleisch vorsichtig mit einem Löffel heraus. Würfle auch die Avocado.

Vermenge Gurke, Avocado und Zwiebel in einer Schüssel. Gib Olivenöl, Weißweinessig, Salz und Pfeffer dazu und mische alles vorsichtig. Zupfe die Minzblätter und Dill grob und streue sie darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.