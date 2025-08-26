Bereit für den Tag? Mit diesem Wachmacher-Smoothie ganz sicher

Mal ehrlich, wer hat schon Lust und Zeit, morgens stundenlang in der Küche zu stehen? Hier kommt unser Avocado-Kefir-Smoothie ins Spiel! Als Frühstücksheld, der nicht nur supergesund, sondern auch blitzschnell gemacht ist. Wenig Aufwand, viel Geschmack und ein echtes Powerpaket an Nährstoffen. Wenn du nach einem cremigen, frischen und gesunden Start in den Tag suchst, dann ist dieser Smoothie dein neuer bester Freund!

Starte in den Tag mit Avocado-Kefir-Smoothie

Die Avocado ist der Smoothie-Superstar. Dank ihrer gesunden Fette fühlst du dich nach dem ersten Schluck nicht nur satt, sondern auch irgendwie ein bisschen schlauer, zumindest glauben wir das. Matchapulver gibt dem Ganzen den ultimativen Wachmacher-Effekt, ohne das Zittergefühl von Espresso. Und Kefir ist so etwas wie der geheime Gesundheitsjoker: Er kümmert sich um deinen Darm, damit du den Rest des Tages rockst.

Dann wären da noch Bananen und Datteln. Beide bringen die perfekte Süße, ohne dass du zusätzlich Zucker in deinen Smoothie geben musst. Außerdem liefern sie Energie, die dich nicht nach fünf Minuten wieder schlapp macht. Haferflocken sorgen dafür, dass du nicht schon nach kurzer Zeit hungrig in die Küche schleichst und gemahlene Mandeln bringen die nötige Portion Crunch ins Spiel. Als Bonus gibt’s mit Zimt noch ein Aroma, das dich schon im Morgengrauen irgendwie an Apfelkuchen denken lässt.

Unser Avocado-Kefir-Smoothie ist wie ein kleiner Wellness-Urlaub im Glas. Wer kann dazu schon Nein sagen? Also ran an den Mixer! Du verdienst ein Frühstück, das genauso lebendig ist wie du!

Ohne Smoothie, ohne uns! In der Leckerschmecker-Redaktion möchten wir nicht mehr auf fruchtige, erfrischende oder reichhaltige Smoothie-Kreationen verzichten. Egal, zu welcher Tages- und Jahreszeit.

Zu unseren aktuellen Lieblingen zählen der knallige Frozen Tropical Smoothie, ein wunderhübscher, lilafarbener Heidelbeer-Bananen-Smoothie und der cremige Walnuss-Hafer-Smoothie.

Avocado-Kefir-Smoothie Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. dieser hier 🛒 1 Mixer Zutaten 1x 2x 3x 1 Avocado

1 Limette

1 TL Matchapulver online z.B. hier 🛒

2 Bananen

400 ml Kefir

6 entsteinte Datteln

30 g gemahlene Mandeln

2 EL Haferflocken

1 Prise Zimt

Eiswürfel optional Zubereitung Halbiere die Avocado, entferne den Kern und gib das Fruchtfleisch in einen Mixer.

Halbiere die Limette, presse den Saft aus und gib ihn zusammen mit dem Matchapulver und 100 ml Kefir dazu. Püriere alles cremig.

Streiche etwa die Hälfte der Avocado-Mischung in die Mitte der Gläser. Schäle die Bananen und gib ein Drittel der Bananenscheiben in die Gläser.

Mixe die übrige Banane, den Kefir, die Datteln, gemahlene Mandeln, Haferflocken und eine Prise Zimt cremig.

Fülle den Avocado-Kefir-Smoothie mit Eiswürfeln in die Gläser und serviere ihn.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.