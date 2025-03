Avocado-Minz-Creme: 10 Minuten Blitzdessert

Wusstest du, dass die Avocado nicht nur in herzhaften Versionen schmeckt? Aus der Frucht, die weder Obst noch Gemüse, sondern botanisch gesehen eine Beere ist, lassen sich ganz wunderbar auch Desserts zaubern. Eins davon ist diese Avocado-Minz-Creme, die sich in nur zehn Minuten zubereiten lässt. Perfekt also für den spontanen Dessert-Hunger.

Schnelles Dessert für Leckermäuler: Avocado-Minz-Creme

Avocados gehören zu den Früchten, die im Supermarkt das ganze Jahr über Saison haben. Das heißt: Wann immer du Appetit auf Guacamole oder eine Avocado-Minz-Creme hast, bekommst du dafür auch frische Avocados zu kaufen. Achte beim Kauf aber auf die Qualität. Die Frucht sollte reif aber noch nicht verdorben sein. Überreife Avocados lassen sich von außen nur schwer erkennen, von innen kann das Fruchtfleisch aber schon braun und damit ungenießbar sein. Drücke die Avocado leicht. Ist sie steinhart lässt du am besten ebenso die Finger von ihr wie von einem Exemplar, bei dem das Fruchtfleisch beim Drucktest stark nachgibt.

Es gibt aber einen Trick. Wenn du dir den oberen Teil, den Nabel sozusagen, anschaust sollte der weder schwarz noch hellgrün aussehen, sondern eher in einem hellen Braunton erscheinen. Dann ist die Avocado reif und du kannst sie für unser Dessert verwenden.

Für die Creme schälst du das Fruchtfleisch aus der Avocado und gibst es in einem Standmixer. Dazu kommen Honig für die Süße, Kokosmilch, frische Minzblätter, Vanilleextrakt (alternativ Mark einer Vanilleschote) und Limettensaft. Püriere alle Zutaten gut durch, bis du eine glatte Masse hast. Die kommt dann zum Durchziehen für 20 Minuten in den Kühlschrank. Danach verteilst du sie in Dessert-Gläser, streust gehackte Zartbitterschokolade darüber und dekorierst sie mit frischen Minzblättern. Das Auge isst schließlich mit.

Desserts müssen nicht kompliziert und aufwendig sein. Der beste Beweis: dieses 15 Minuten Eierlikör-Tiramisu im Glas, unsere Mascarpone-Creme oder diese Engelscreme.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal