Schmeckt besser als im Café: Avocado-Toast mit Ei und Crispy Chili Oil

Ein Avocado Toast mit Ei gehört mittlerweile zu den Frühstücksklassikern schlechthin. Aber auch etwas Bewährtes braucht ab und zu mal eine Frischzellenkur, damit es nicht langweilig wird. Wir verpassen dem Toast heute eine scharfe Note und machen aus dem Frühstücksgericht einfach einen Avocado-Toast mit Ei und Crispy Chili Oil.

Ein echter Muntermacher: Avocado-Toast mit Ei und Crispy Chili Oil

Bevor du aber genüsslich in dein knusprig-scharfes Toastbrot beißen kannst, steht zuerst die Zubereitung an. Die ist zum Glück denkbar einfach. Gerade unter der Woche wird es morgens schnell mal hektisch und da möchte schließlich niemand lange in der Küche stehen.

Für den Avocado-Toast mit Ei und Crispy Chili Oil brauchst du maximal 15 Minuten. Nebenbei läuft schon mal der Kaffee durch, sodass dann beides zur gleichen Zeit fertig ist. Beginne damit, das Brot knusprig zu toasten. Was magst du hier besonders gern? Einen klassischen Toast, ein rustikales Sauertreigbrot oder ein kerniges Vollkornbrot? Alles ist erlaubt.

Währenddessen entkernst du die Avocado und schneidest das Fruchtfleisch in Scheiben. Fehlen noch die Eier. Brate in einer Pfanne mit Olivenöl die Spiegeleier an, bis das Eiweiß gestockt ist. Das Gelb sollte noch leicht flüssig sein. Würze es mit Salz und Pfeffer. Belege dann die Brote mit der Avocado, wenn du magst, kannst du hier noch etwas Zitronensaft darüber träufeln. Lege auf jedes Brot ein Ei und verteile etwas Crispy Chili Oil darüber. Das ist definitiv das aromatische Highlight des Toasts, denn es bringt sowohl Schärfe als auch eine Portion Crunch mit.

Avocado-Toast mit Ei und Crispy Chili Oil Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Scheiben Toastbrot alternativ: Sauerteigbrot

1 reife Avocado

1 EL Olivenöl

2 Eier

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 TL Crispy Chili Oil online, zum Beispiel hier 🛒 Zubereitung Toaste die 2 Brotscheiben in einem Toaster knusprig.

Halbiere die Avocado, entferne den Kern und schneide das Fruchtfleisch in Scheiben.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne, schlage die Eier darin auf und brate sie, bis das Eiweiß gestockt und das Eigelb noch leicht flüssig ist. Würze die Eier mit Salz und Pfeffer.

Lege die Avocado-Scheiben auf die getoasteten Brote, setze je ein Spiegelei darauf und träufle jeweils 1 TL Crispy Chili Oil darüber.

