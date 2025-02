Heute gibt es Avocado-Toast mit gegrillten Champignons zum Frühstück

Halbiere die Avocado, entferne den Kern und löse das Fruchtfleisch aus der Schale. Zerdrücke es in einer Schale mit einer Gabel zu einem Mus und schmecke es mit Zitrone, Salz und Pfeffer ab.

