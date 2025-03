Avocado-Walnuss-Salat: leckerer Genuss zum Start in den Frühling

Sehnst du dich nach dem langen und gefühlt nicht enden wollenden Winter nach Sonne und vor allem nach frischen Gerichten? Dann bleib dran! Unser Avocado-Walnuss-Salat erfüllt genau diese Kriterien und füllt gleichzeitig deine leeren Vitaminspeicher wieder auf.

Einfach, aber lecker: Avocado-Walnuss-Salat

Unabhängig von der Jahreszeit: Knackige Salate haben immer Saison. Besonders freuen wir uns aber im Frühling darauf, wenn wir nach langen und dunklen Monaten, in denen deftige Gerichte unsere Kochgewohnheiten dominiert haben, wieder Appetit auf frische Küche und Vitamine haben.

Was den Avocado-Walnuss-Salat so besonders macht, ist seine geballte Ladung an gesunden Fetten, die unsere Herzgesundheit unterstützen, und die sowohl aus der Avocado als auch aus den Walnüssen kommen. Das ist aber noch nicht alles. Auch Folsäure, Kalium für die Nerven, Kalzium, Vitamin B6 und sogar das Sonnenvitamin D erwarten dich bei diesem Salat. Gleichzeitig sorgt er für ein langes Sättigungsgefühl, sodass du nach dem Essen nicht sofort zu Schokolade und Co. greifen musst.

Die Zubereitung ist ein Kinderspiel, um es mal salopp auszudrücken. Du schälst das Fruchtfleisch aus der Avocado, schneidest es in mundgerechte Stücke. Die Zwiebel schneidest du in feine Streifen und die Walnüsse röstest du in einer Pfanne leicht braun an. Dann vermengst du alle Zutaten miteinander in einer Schüssel.

Fehlt noch das Dressing. Dafür mischst du ein gutes Olivenöl 🛒, Zitronensaft, Honig, Senf sowie Salz und Pfeffer miteinander und gießt es über den Salat. Alles verrühren und fertig. Genieße den Salat so oder mit frischem Brot. Fehlen für dich Zutaten? Dann werde kreativ uns erschaffe deine eigene Version zum Beispiel mit Cherrytomaten, Gurken oder Rucola.

Avocado-Walnuss-Salat Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 1 reife Avocado

1 rote Zwiebel

1/2 Bund glatte Petersilie

70 g Walnüsse Für das Dressing: 3 EL Olivenöl

1/2 Zitrone

1 TL Honig

1 TL Dijon-Senf

Salz und Pfeffer Zubereitung Schneide die Avocado in der Mitte auf, entferne den Kern und löse das Fruchtfleisch mit einem Löffel heraus.

Schneide die Avocado in mundgerechte Stücke. Schäle die rote Zwiebel und schneide sie in Streifen. Presse den Saft der halben Zitrone aus. Wasche die Petersilie und hacke sie fein.

Hacke die Walnüsse grob und röste sie in einer Pfanne ohne Fett an, bis sie leicht braun sind.

Vermenge in einer Schüssel Olivenöl, Zitronensaft, Honig und Dijon-Senf für das Dressing miteinander und schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Gib die Avocado, die Walnüsse, die Zwiebel und die Petersilie in eine Schüssel, gieße das Dressing darüber und mische alles vorsichtig durch.

