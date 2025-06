Backen ohne Butter: unsere 5 liebsten Alternativen

Wenn es dir geht wie mir, dann ereilt sie dich manchmal ganz plötzlich: die Lust, zu backen. Gerade noch kreisten die Gedanken um etwas anderes, plötzlich jedoch dreht sich alles nur noch um Kuchen. Ein Stück muss her, und zwar schnell! Da reichen keine Kekse aus der Packung oder eine Kugel Eis, nichts geht über ein Stück Frischgebackenes. Dein Vorratsschrank ist voll, da müssten doch auch Zutaten für einen schnellen Kuchen zu finden sein, oder? Schnell kramst du alles hervor – doch es ist keine Butter im Haus. Musst du deine Pläne jetzt abbrechen? Nein! Denn du hast genau den richtigen Ratgeber gefunden. Wir verraten dir, wie Backen ohne Butter funktioniert und vorauf du achten musst.

So einfach ist Backen ohne Butter

Wofür braucht man eigentlich Butter beim Backen? Das ist einfach erklärt: Butter besteht zu 80 bis 90 Prozent aus Fett. Dieses Fett sorgt dafür, dass die Konsistenz von Kuchen und Keksen saftig und weich wird. Bestimmt hast du schon mal einen Kuchen aus dem Kühlschrank gegessen, der irgendwie hart geworden ist. Lässt man diesen jedoch kurz draußen stehen, weicht die Butter wieder auf und das Gebäck bekommt seine feine Textur. Das liegt an der Butter.

Doch nicht nur die Konsistenz wird maßgeblich von der Butter beeinflusst, auch der Geschmack ist ausschlaggebend. Butterkekse beispielsweise haben ihren Namen von dem buttrigen Geschmack, welchen ihnen das Fett gibt. Möchtest oder musst du Backen ohne Butter ausprobieren, solltest du diese beiden Aspekte im Hinterkopf behalten. Dennoch ist es einfacher, als du vielleicht denkst, Butter beim Backen zu ersetzen. Hier sind ein paar unserer liebsten Möglichkeiten.

Die einfachste Lösung für Backen ohne Butter

Am einfachsten für das Backen ohne Butter ist es, die Buttermenge eins zu eins mit pflanzlicher Margarine zu ersetzen. Diese Variante ist perfekt geeignet, wen du dich vegan ernährst oder laktosefrei unterwegs bist. Für Menschen, denen Margarine zu stark verarbeitet ist, gibt es jedoch weitere Möglichkeiten.

Pflanzenöle

Ernährst du dich vegan oder laktosefrei, ist Backen ohne Butter Pflicht. Abhilfe können diverse Pflanzenöle schaffen. Hierbei gilt die Faustregel: Ersetze die Butter nicht eins zu eins, sondern verwende etwa 80 Prozent der Buttermenge in Öl. Nimm für eine Grammangabe die Angabe der Butter mal 0,8. Auch zu beachten gilt: jedes Öl hat seinen eigenen Geschmack. Rapsöl schmeckt am neutralsten, Sonnenblumenöl schmeckt nussig, Olivenöl mediterran und Kokosöl typisch nach Kokos. Schaue also, welcher Geschmack gut zu deinen sonstigen Zutaten passt. Wie wäre es mit einem Zitronen-Mohnkuchen mit Olivenöl oder einem Joghurt-Kokos-Kuchen?

Joghurt als Butterersatz

Möchtest du ein etwas fettärmeres Ergebnis schaffen, bietet es sich an, einen Teil der Butter durch Joghurt zu ersetzen. Das verleiht dem Teig eine Saftigkeit und besonders feine Säure. Aber Achtung: Du solltest, wenn du Joghurt verwendest, immer auch etwas Grieß oder Backpulver hinzugeben, sonst wird der Kuchen zu kompakt. Ein Beispiel für ein köstliches Ergebnis ist dieser französische Joghurtkuchen.

Backen mit Obstpürees

Für eine gewisse Saftigkeit beim Backen ohne Butter können auch Obstpürees sorgen. Apfel- und Bananenmus sind meist eher als Ei-Ersatz der veganen Küche bekannt, doch bieten sich ebenfalls als Butter-Alternative an. Beachte hier jedoch, dass die Zutaten eine Eigensüße und einen eigenen Geschmack mitbringen und somit zu den restlichen Zutaten passen sollten. Ein leckeres Beispiel dafür ist dieses Haferflocken-Bananenbrot.

Backen ohne Butter, aber mit Nussmus

Suchst du nicht nur eine Alternative zu Butter, sondern auch noch einen köstlichen Beigeschmack, ist das Backen mit Nussmus wie für dich gemacht. Ersetze die Butter doch einfach durch Mandel-, Erdnuss- oder Cashewmus 🛒. Diese verleihen dem Teig eine geschmeidige Textur und einen intensiven Geschmack. Wer auf Kalorien achtet, sollte diese Variante übergehen, alle anderen werden begeistert sein! Probiere es direkt aus, zum Beispiel mit diesen veganen Kichererbsen-Brownies.

Backen ohne Butter: einfach und lecker

Wie du siehst, ist es gar nicht schwer, ohne Butter zu backen. Ein wenig Kreativität solltest du mitbringen und die Bereitschaft, dass das Rezept etwas anders schmeckt als erwartet. Aber im Hinblick auf die Alternative, nichts Süßen backen zu können, nimmst du das ohne Probleme in Kauf, oder?

