Forelle aus dem Backofen ist immer wieder ein Genus

Die Backofen-Forelle gehört zu den Klassikern der deutschen Küche und überzeugt durch ihre einfache Zubereitung und ihren leckeren Geschmack. Die Forelle wird im Ganzen gebacken und behält dadurch ihre Feuchtigkeit und ihr zartes Aroma. Mit frischen Kräutern und einigen Scheiben Zitrone verleihst du dem Fisch eine frische Note.

Forelle aus dem Backofen: Fisch in seiner besten Form

Die Forelle ist einer der beliebtesten Süßwasserfische in Deutschland. Das Garen im Backofen sorgt dafür, dass die Forelle nicht austrocknet und ihr Fleisch zart und saftig bleibt. Außerdem wird sie schonend gegart und man muss – anders als beim Braten in der Pfanne – nicht daneben stehen, sondern kann schon in Ruhe den Tisch decken. Ein weiterer Vorteil der Zubereitung im Backofen ist, dass die Gewürze und Kräuter in den Bauch der Forelle gegeben werden und so den Fisch mit ihrem Aroma durchziehen können. Da der Fisch im eigenen Saft gart, brauchst du nur wenig Öl oder Butter.

Die Hauptzutat ist selbstverständlich die frische Forelle. Beim Kauf solltest du darauf achten, dass sie aus regionaler Zucht oder von vertrauenswürdigen Quellen stammen. Du erkennst die Frische der Fische an klaren, glänzenden Augen und einer festen Konsistenz.

Für die Würzung benötigst du nur wenige Zutaten: Salz, Pfeffer, frische Kräuter wie Dill und Petersilie, Zitrone sowie Butter. Manche fügen auch fein gehackte Zwiebeln oder Knoblauch hinzu, um dem Fisch zusätzliches Aroma zu verleihen.

Was die Backofen-Forelle so besonders macht, ist ihre Vielseitigkeit. Du kannst sie je nach Geschmack individuell würzen und mit verschiedenen Beilagen servieren. In Bayern wird die Backofen-Forelle traditionell mit Petersilienkartoffeln und einem frischen Salat gereicht. Im Schwarzwald hingegen findest du sie oft mit regionalen Pilzen oder Preiselbeeren auf dem Teller.

Egal, für welche Variante du dich entscheidest, die Backofen-Forelle ist immer ein Genuss. Lass sie dir schmecken!

Backofen-Forelle Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 Forellen küchenfertig

Salz und Pfeffer

1 Handvoll Petersilie frisch

1 Handvoll Dill frisch

1 Bio-Zitrone

60 g Butter Zubereitung Wasche die Forellen gründlich und tupfe sie danach trocken.

Schneide die Fischhaut mehrmals leicht ein.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Salze und Pfeffere die Forellen von innen und außen.

Wasche die Kräuter und zupfe die Blätter von den Stielen.

Wasche die Zitrone mit heißem Wasser ab und schneide sie in Scheiben.

Fülle den Bauchraum der Fische mit den Kräutern und Zitronenscheiben sowie 2/3 der Butter.

Lege die Forellen in die Ofenform 🛒 und platziere noch einige Zitronenscheiben auf ihnen.

Schmilz die restliche Butter und bestreiche die Fische damit.

Gare die Forellen im Backofen für etwa 25-30 Minuten.

