Bacon aus der Heißluftfritteuse: knusprig trotz weniger Fett

Bacon gehört zu einem ausgedehnten Frühstück einfach dazu. Der knusprig gebratene Schweinespeck passt gut zu Rührei, Toast und Co. – oder schmeckt als Snack weggeknuspert. Schade nur, dass das Anbraten in der Pfanne so mühselig ist. Eine Lösung dafür: Bacon aus der Heißluftfritteuse. Schnell gemacht, schneller verputzt. So klappt’s besonders gut.

So wird Bacon aus der Heißluftfritteuse besonders knusprig

Bacon bezeichnet einen durchwachsenen, geräucherten Speck, der dünn aufgeschnitten und dann in einer Pfanne knusprig gebraten wird. Besonders in den USA ist der Aufschnitt eine sehr beliebte Frühstückskomponente und kein Tagesstart kommt ohne ihn aus. Die Schattenseite: Bacon ist nicht gerade fettarm. Noch dazu wird er oftmals in Öl angebraten. Nicht gerade ein Gesundheits-Tonikum. Eine kleine Abhilfe verschafft es, wenn du Bacon in der Heißluftfritteuse zubereitest.

Wir werden jetzt nicht so weit gehen und behaupten, dass Bacon aus der Heißluftfritteuse ein Gesundheitswunder ist. Bacon ist und bleibt Bacon und der schmeckt zwar unheimlich gut, sollte aber in Maßen genossen werden. Trotzdem: Bereitest du ihn nicht in der Pfanne mit Öl zu, sondern im Airfryer, kannst du etwas Fett sparen und der Speck wird trotzdem richtig knusprig.

Lege für die Zubereitung einfach Baconscheiben nebeneinander in die Fritteuse und lass sie bei 200 Grad für acht bis zehn Minuten frittieren. In der Zwischenzeit solltest du den Korb mehrfach schütteln, damit die Speckstreifen von allen Seiten knusprig werden. Dabei passiert etwas Tolles: Der Speck wird knackig, ganz ohne, dass er später in kleinen Fettpfützen auf deinem Teller liegt. Mehr davon!

Du kannst dein Frühstück mehr oder weniger komplett in dem kleinen Küchenhelfer zubereiten. Probier doch mal Baked Oats aus der Heißluftfritteuse oder koche Eier darin. Auch Pancakes aus dem Airfryer sind ein echter Genuss.