So einfach, so gut: Genieße einen Bacon-Cheddar-Bagel zum Frühstück

Morgens muss es bei mir herzhaft sein. Ich weiß nicht, wann ich jemals Müsli, Cornflakes oder ein Brot mit Marmelade oder Honig zum Frühstück hatte. Dennoch mag ich Abwechslung auf meinem Teller und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Rezepten. Mein aktueller Liebling ist der Bacon-Cheddar-Bagel.

Bacon-Cheddar-Bagel: herzhafte Frühstücksidee

Der Bagel hat seine Wurzeln in Osteuropa und nicht, wie du vielleicht vermutet hast, in den USA. Jüdische Einwanderer brachten das Gebäck im 19. Jahrhundert mit nach New York, wo es schnell zu einem Favoriten der amerikanischen Frühstückskultur wurde.

Bagels sind in Amerika mittlerweile ein echter Frühstücksklassiker. Kein Wunder, denn das Gebäck mit dem Loch in der Mitte kann sowohl süß als auch herzhaft belegt werden. Der Fantasie und dem Geschmack sind quasi keine Grenzen gesetzt. Zum Dauerfavorit zählt definitiv der NYC(New York City)-Bagel. Er ist ein köstlich gerösteter, knuspriger Bagel, der üppig mit Frischkäse bestrichen und mit saftigen Tomatenscheiben, knackigen Zwiebelringen, salzigen Kapern und zartem Räucherlachs belegt ist.

Für den Bacon-Cheddar-Bagel benötigst du einen Bagel deiner Wahl, geriebenen Käse, Schinkenwürfel, Frischkäse und Pfeffer sowie Schnittlauch nach Geschmack. Auch die Zubereitung ist ähnlich einfach wie die Zutatenliste. Der Bagel wird halbiert und im Toaster getoastet. Anschließend bestreichst du ihn mit Frischkäse und streust geriebenen Käse und angebratene Schinkenwürfel darüber. Wenn du möchtest, kannst du den Bagel zusätzlich mit Rührei oder einer Scheibe Tomate verfeinern.

Genieße den Bacon-Cheddar-Bagel wie ich als schnelles Frühstück oder herzhaften Snack zwischendurch. Schon beim ersten Hineinbeißen wirst du verstehen, warum ich ihn aktuell am liebsten jeden Morgen essen könnte. Lass ihn dir schmecken!

Anstatt sie fertig zu kaufen, kannst du deine Bagels auch selber backen. Füge für mehr Abwechslung doch auch mal eine frische Avocado zum Teig hinzu – die Avocado-Bagels werden dich begeistern. Ein echter Leckerbissen ist auch der Frühstücks-Bagel.

Bacon-Cheddar-Bagel Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 3 EL klein geschnittener Bacon

1 Bagel

Frischkäse zum Bestreichen

50 g geriebener Cheddar

Pfeffer nach Geschmack

Schnittlauch fein gehackt Zubereitung Brate die Schinkenwürfel in einer Pfanne knusprig an. Lass sie danach auf Küchenpapier abtropfen. Halbiere den Bagel und toaste ihn. Bestreiche ihn mit Frischkäse. Verteile den Cheddar auf den Hälften. Streue danach den Bacon drüber. Grille die Bagelhälften 2-3 Minuten im Ofen, bis der Käse geschmolzen ist. Würze den Bacon-Cheddar-Bagel nach Geschmack noch mit Pfeffer und streue gehackten Schnittlauch drüber. Setze die beiden Hälften zu einem Bagel zusammen oder iss sie einzeln. Notizen Wenn du schon immer mal deine Küche neu dekorieren wolltest, schaue bei Geniale Tricks vorbei.

