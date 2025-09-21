So deftig kann dein Frühstück schmecken

Aufstriche zum Frühstück müssen nicht aus der Packung kommen. Viel besser schmecken sie, wenn du dir die Zeit nimmst, sie eben selbst anzurühren. Wenn du morgens Lust auf etwas Herzhaftes hast, das nach herzhafter Brotzeit und guter Laune schmeckt, dann ist dieser Bacon-Ei-Aufstrich genau das Richtige. Er passt perfekt auf frisches Bauernbrot, zu Brezeln oder sogar als schneller Dip für Gemüsesticks. Und das Beste: Er ist in wenigen Minuten gemacht. Hier ist das Rezept.

Bacon-Ei-Aufstrich: herzhaft und lecker

Ob zum Frühstück, als Dip für eine Party oder auch einfach mal so für ein Picknick: Bacon-Ei-Aufstrich geht immer. Er ist cremig, würzig und super einfach zubereitet – perfekt für Tage, an denen du nur wenig Zeit hast, aber trotzdem keine Lust auf Fertigprodukte. Denn der Aufstrich braucht nur zehn Minuten – vorausgesetzt, du hast gekochte Eier da. Wenn nicht, musst du diese erst kochen, doch auch das ist kein Hexenwerk.

Also legen wir direkt mal los! Beginne damit, gekochte Eier zu pellen und zusammen mit Frischkäse in einem Mixer fein zu pürieren. Wenn du es eher stückiger magst, dann zerdrücke die Eier nur mit einer Gabel und vermische sie in einer Schale mit dem Käse. Dazu kommt ein Löffel Senf und etwas Joghurt, um das Ganze cremiger zu machen.

Und dann kommt auch schon der Star ins Spiel: Bacon. Der Bauchspeck muss natürlich knusprig gebraten werden, schließlich schmeckt er so am besten. Mach das in einer Pfanne ohne Öl, die Speckstreifen werden beim Braten genug eigenes Fett abgeben. Lass den Bacon kurz abtropfen und hacke ihn fein. Gib ihn zusammen mit dem Baconfett zu dem Aufstrich und vermische alles gut. Nun kommen nur noch ein paar Schnittlauchröllchen darüber und fertig ist das Ganze. Lecker!

150 g Bacon

2 hartgekochte Eier

250 g Frischkäse

1 TL Senf

2 EL Joghurt

Salz und Pfeffer

1 EL Schnittlauchröllchen Zubereitung Schneide den Bacon in kleine Stücke und brate ihn in einer Pfanne knusprig aus. Lass ihn auf Küchenpapier abtropfen.

Schäle die hartgekochten Eier und hacke sie fein.

Verrühre Frischkäse, Senf und Joghurt zu einer cremigen Masse. Hebe die Eier und den Bacon unter und würze mit Salz und Pfeffer.

Gib den Aufstrich in eine Schüssel und bestreue ihn mit Schnittlauchröllchen. Tipp: Mit : Mit dieser Schere 🛒 kannst du ganz einfach Schnittlauchröllchen schneiden. Notizen Tipp: Wenn du den Aufstrich etwas feiner magst, püriere ihn in einem Standmixer.

