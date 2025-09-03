Mach’s dir gemütlich mit diesen Bacon-Mozzarella-Sticks

Manchmal reicht schon ein guter Snack aus, um die Laune zu heben. Es muss nicht kompliziert sein, einfach nur lecker. Unser Rezept für Bacon-Mozzarella-Sticks ist genau das! Wenn dich also spontan der Snack-Hunger packt, dann gönn dir diese Köstlichkeit. Wir zeigen dir, wie du sie in Nullkommanichts zubereitet hast.

Rezept für Bacon-Mozzarella-Sticks: außen knusprig, innen cremig

Fertige Mozzarella-Sticks aus dem (Tief-)Kühlregal kann jeder. Warum nicht einfach selber machen, wenn es doch supereinfach und schnell geht und gar nicht viele Zutaten braucht? Diese Frage kam mir neulich in den Sinn, als ich beim Einkaufen ein bisschen durch die einzelnen Abteilungen schlenderte auf der Suche nach einem Spaßgetränk und einem kleinen Snack für die Seele. Du kennst das ja bestimmt auch, es gibt so Tage, da ist man einfach froh, wenn sie vorbei sind. Und was man dann braucht, ist ein kulinarisches Trostpflaster. Bei mir darf es dann entweder etwas aufwendigeres Selbstgekochtes sein – eins meiner Comfort Foods ist Lasagne – oder etwas, dass in Richtung Junk Food geht.

Nach diesem speziellen Tag war mir mehr nach letzterem. Beim Stöbern sprach mich aber nichts so richtig an, bis ich an den Mozzarella-Sticks vorbeikam. Und plötzlich kam mir der Gedanke: „Wie cool das wäre, wenn die noch in Bacon eingewickelt wären!“ Und als Nächstes: „Das kann ich doch aber auch selber machen!“

Gesagt, getan! Ruckzuck wanderte Mozzarella und Bacon zu meiner Limonade in den Einkaufskorb. Alles für eine Panade hatte ich bereits zu Hause. Ich musste also nur den Mozzarella in Sticks schneiden. Danach tauchte ich diese in etwas Milch, damit die Panade aus Semmelbröseln und Gewürzen besser daran haftete. Im Anschluss wird nur noch eine Scheibe Bacon drum gewickelt und mit einem Zahnstocher fixiert. Nun ging es für die Bacon-Mozzarella-Sticks für circa 15 Minuten in den Ofen. Du kannst sie jedoch auch in der Pfanne braten oder im Airfryer zubereiten.

Sobald sie fertig sind, kannst du sie dir mit ein paar Dips deiner Wahl schmecken lassen. Oder du servierst sie als Teil einer Fingerfood-Platte. Wunderbare Ergänzungen sind zum Beispiel Kartoffelwedges, Mini-Frühlingsrollen, kleine Pizzaschnecken und Chicken Wings.

Möchtest du sie mit etwas Frischem kombinieren, sind auch Gemüsesticks, Mini-Wraps oder Bruschetta sehr lecker. Natürlich schmecken sie aber auch einfach so absolut hervorragen. Und manchmal ist es genau das, was man nach einem langen Tag braucht. Guten Appetit!

Bacon-Mozzarella-Sticks Olivia 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Kugeln Mozzarella

100 g Semmelbrösel z.B. diese hier 🛒

1 TL Paprikapulver edelsüß oder scharf, je nach Geschmack

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack

50 ml Milch

10 Scheiben Bacon Zubereitung Heize den Backofen auf 200°C vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Schneide den Mozzarella in gleichgroße Sticks. Lege sie anschließend für ca. 30 Minuten ins Gefrierfach. Das sorgt dafür, dass sie später beim Backen oder Braten nicht direktzerlaufen.

Mische die Semmelbrösel mit Paprikapulver, Knoblauchpulver, Oregano, Salz und Pfeffer in einer flachen Schale.

Gib die Milch in eine kleinen Schüssel.

Tauche die Mozzarella-Sticks zuerst in die Milch und wälze sie anschließend in der Gewürz-Panade, bis sie rundherum bedeckt sind.

Wickle jeden panierten Mozzarella-Stick mit einer Scheibe Bacon ein. Drücke den Bacon leicht an, damit er gut haftet (du kannst die Enden auf Wunsch mit Zahnstochern fixieren).

Lege die Sticks auf das vorbereitete Backblech. Achte darauf, dass sie Platz zueinander haben.

Backe die Sticks für ca. 15-20 Minuten, bis der Bacon schön knusprig ist.

Lass die Sticks kurz abkühlen und genieße sie am besten noch warm – mit einem Dip deiner Wahl!

