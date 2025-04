So machst du Bärlauch-Kapern

Auch im Bärlauch-Fieber? Die Saison des wilden Knoblauchs ist in vollem Gange und alles dreht sich um das grüne, würzige Kraut aus dem Wald. Ein Rezept mit Bärlauch, das ich schon immer mal ausprobieren wollte, sind eingelegte Bärlauch-Kapern, denn nicht nur die Blätter, auch die Blüten der Pflanze sind essbar.

Rezept für selbst gemachte Bärlauch-Kapern

Um Bärlauch-Kapern selber zu machen, braucht man die Knospen der Pflanze. Jetzt heißt es schnell sein und den perfekten Zeitpunkt nicht verpassen. Denn die Zeit zwischen Knospe und Blüte ist sehr kurz. Hast du aber genug Bärlauch-Knospen ergattert, fehlen dir nur noch wenige Zutaten für die selbst gemachten Kapern. Neben Zucker, etwas Salz und schwarzen Pfefferkörnen ist das noch ein Kräuteressig 🛒.

Die Zubereitung von Bärlauch-Kapern ist denkbar einfach. Zuerst wäschst du vorsichtig aber gründlich die Knospen und tupfst sie trocken. Dann verteilst du sie gleichmäßig in sterile Gläser. In einem Topf erhitzt du unter Rühren eine Mischung aus Kräuteressig, Zucker, Salz und schwarzen Pfefferkörnern, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Dann gießt du den Sud bis zum Rand in die Gläser und verschließt diese sofort. Die Bärlauch-Kapern müssen nun zwei bis drei Wochen an einem dunklen und kühlen Ort ziehen. Danach kannst du sie genießen oder verschenken.

Tipp: Verschlossen sind die Bärlauch-Kapern mehrere Monate lang haltbar. Geöffnet sollten sie im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb von zwei Wochen aufgebraucht werden.

Die Kapern aus Bärlauchknospen schmecken würzig-intensiv und sind eine tolle Möglichkeit, den Geschmack des wilden Knoblauchs zu konservieren. Wenn die Saison längst vorbei ist, kannst du so mit den selbst gemachten Kapern das leckere Wildkraut genießen. Die Kapern sind eine tolle Möglichkeit Gerichten eine besondere Note zu verleihen. Probiere sie mal mit Nudeln und einer würzigen Tomatensoße, als Highlight auf Sandwiches zum Verfeinern eines Salates. Oder ersetze bei Königsberger Klopse die Kapern mit Bärlauch-Kapern.

Bärlauch-Kapern Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Kochutensilien 4 Schraubgläser à 125 ml Zutaten 1x 2x 3x 120 g Bärlauchknospen

250 ml Kräuteressig

40 g Zucker

1 TL Salz

1/2 TL schwarze Pfefferkörner Zubereitung Wasche die Bärlauchknospen sorgfältig und tupfe sie trocken. Verteile sie dann gleichmäßig auf die Gläser.

Vermenge in einem Topf den Kräuteressig mit Zucker, Salz und den Pfefferkörnern. Bring die Mischung unter Rühren zum Kochen und lass sie einige Minuten köcheln, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

Gieße den heißen Sud bis zum Rand in die Gläser zu den Bärlauchknospen und verschließe sie sofort.

Lass die Gläser an eine dunklen und kühlen Ort zwei bis drei Wochen ziehen. Danach sind sie fertig und können gegessen werden.

