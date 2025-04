Würziges Bärlauch-Naan bringt dir den Frühling auf den Teller

Der Frühling zeigt sich langsam aber sicher immer mehr. Und wer zu dieser Zeit mal einen Spaziergang durch den Wald macht, sieht das nicht nur, sondern riecht es unter Umständen sogar – der Bärlauch sprießt! Und alle, die den „wilden Knoblauch“ lieben, werden sich garantiert über ein würziges Bärlauch-Naan freuen!

Bärlauch-Naan einfach in der Pfanne backen

Naan ist in Zentral- und Südasien ein traditionelles Fladenbrot. Der Name kommt aus dem persischen und bedeutet schlichtweg Brot. Geschmacklich lässt es sich am ehesten mit dem hier verbreiteten Stockbrot vergleichen. Es wird meist als Beilage zu heißen Speisen gegessen, ist aber auch ein perfekter Snack für zwischendurch.

Besonders spannend ist die traditionelle Herstellung von Naan: in einem Tandur. Das ist ein Ofen, der nicht von vorn, sondern von oben mit Brennmaterial, aber auch mit den zu backenden oder zu garenden Lebensmitteln bestückt wird. Brote werden dabei an die heiße Innenwand gedrückt und mit einem Feuerhaken wieder herausgezogen, sobald sie fertig sind. Keine Panik, für dieses Bärlauch-Naan genügt eine einfache Pfanne aus.

Ob als Beilage zu einem würzigen Curry, einem deftigen Fleischgericht oder nur, um es zwischendurch zu snacken, das Bärlauch-Naan eignet sich ideal dafür. Der Bärlauch macht das Brot wunderbar würzig, durch den Joghurt, die Milch und die Butter wird der Teig schön weich und geschmeidig und die Chiliflocken sorgen für eine dezente Schärfe. Das Brot ist ohne Frage immer eine richtige Wahl.

Falls du keinen frischen Bärlauch zur Hand hast, lassen sich auch andere Kräuter, wie Schnittlauch oder Petersilie verwenden. Die Zubereitung des Teigs und das Backen in der Pfanne bleiben dabei natürlich unverändert.

Bei Leckerschmecker findest du mehr Ideen, wie du Bärlauch verarbeiten kannst. Für die ultimative Bärlauch-Erfahrung kannst du zum Naan noch frische Bärlauchbutter servieren. Ein Gericht, das einfach nur nach Frühling schmeckt, zauberst du mit dieser Bärlauch-Zitronen-Pasta mit Burrata. Wir haben auch schon festgehalten, wie du Bärlauch haltbar machen und so das ganze Jahr über genießen kannst.

Bärlauch-Naan Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 100 g frischer Bärlauch

80 g Butter

550 g Weizenmehl etwas mehr für die Arbeitsfläche

2 TL Backpulver

2 TL Trockenhefe

1-2 TL Chiliflocken optional

2 TL Salz

160 ml Milch

200 g Joghurt Zubereitung Bereite eine Schale mit kaltem Wasser und Eiswürfeln vor. Bringe dann Wasser in einem Topf zum Kochen. Blanchiere den Bärlauch für 60-90 Sekunden im kochenden Wasser und schrecke ihn danach in der Schüssel mit dem Eiswasser ab.

Trockne den Bärlauch gut ab und presse so viel Flüssigkeit wie möglich aus ihm. Hacke ihn anschließend klein.

Schmilz die Butter über einem Wasserbad oder in der Mikrowelle.

Vermenge das Weizenmehl, Backpulver, Hefe, Chiliflocken 🛒 und Salz miteinander. Mische Butter, Milch und Joghurt dazu. Füge zuletzt den Bärlauch hinzu und knete alles 10-15 Minuten zu einem glatten Teig.

Bedecke den Teig in einer Schüssel mit einem feuchten Küchentuch und lass ihn für 60 bis 90 Minuten an einem warmen Ort gehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

Teile den Teig in 8 gleich große Stücke auf und rolle alle zu einem dünnen Fladen aus. Erhitze währenddessen eine beschichtete Pfanne.

Gib die Fladen ohne zusätzliches Öl in die Pfanne, sobald die Pfanne heiß ist und backe die Fladen von beiden Seiten goldbraun.

