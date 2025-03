Verschenke selbst gemachtes Bärlauchsalz zu Ostern

Am Wochenende wurde ich offiziell darüber informiert: Es ist wieder Bärlauchzeit! Ich bekam eine Sprachnachricht einer sehr guten Freundin, die gerade im Wald unterwegs war, um frischen Bärlauch zu sammeln. Darüber habe ich mich sehr gefreut, denn diese Freundin zaubert daraus die leckersten Dinge. Ich freue mich nicht nur über leckeres Pesto und Öl, sondern auch über Bärlauchsalz, das sich wunderbar zum Würzen eignet.

Rezept für Bärlauchsalz: würziger Start in die Saison

Am Sonntag hat besagte Freundin also wieder zum traditionellen Bärlauch-Dinner eingeladen, bei dem sie ihre Liebsten mit selbst gemachten Köstlichkeiten aus dem wilden Lauch beglückt. Viele davon lassen sich mit wenig Aufwand zaubern und sind auch eine schöne und vor allem köstliche Geschenkidee. Wie wäre es also, wenn du beispielsweise ein hausgemachtes Bärlauchsalz herstellst und damit Kollegen, Familie oder Freunde zu Ostern überraschst?

Sowohl die auch als Wunderlauch bekannten grünen, herrlich aromatischen Blätter als auch das Osterfest sind doch die Frühlingsboten schlechthin. Es liegt also nichts näher, als das Bärlauchsalz am Ostersonntag für die Liebsten zu verstecken. Das süße DIY-Geschenk wird den Findern eine wahre Freude bereiten. Dafür kann man es in ein sauberes Glas 🛒 füllen, dieses hübsch beschriften und etwa mit einer kleinen Schleife dekorieren. Fertig ist der Gruß aus der eigenen Küche!

Für selbst gemachtes Bärlauchsalz braucht man im Prinzip nur zwei Zutaten: Bärlauch und Salz. Wir verfeinern es allerdings noch mit ein wenig Limettenabrieb. Das war’s aber auch schon. Und so geht’s:

Zunächst waschen wir den Bärlauch gründlich und trocknen ihn gut. Auch die Limette wird gewaschen und getrocknet, danach reiben wir die Schale ab. Schale und Bärlauch pürieren wir anschließend im Standmixer und geben grobes Salz dazu. Nochmals wird alles püriert und danach auf einem Blech verteilt.

Nun müssen wir die Masse nämlich circa zwei Stunden lang im Ofen trocknen. Dafür stellen wir die Temperatur auf 50 Grad ein und stecken währenddessen einen Kochlöffel aus Holz in die Ofentür, damit der Dampf entweichen kann. Ist die Masse trocken, füllen wir sie in ein oder mehrere Gläser. So leicht, so gut!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Nutze die Saison und zaubere nicht nur Bärlauchsalz, sondern auch Bärlauchöl, Bärlauchbutter oder Bärlauchpesto! Wenn du weitere Ideen suchst, frag doch mal unseren Koch-Bot!

Bärlauchsalz Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x 100 g Bärlauch

1 Bio-Limette

250 g grobes Salz Zubereitung Wasche den Bärlauch und trockne ihn gut. Wasche und trockne auch die Limette und reibe die Schale ab.

Gib Bärlauch und Limettenschale in einen Mixer und püriere beides zu einer Paste.

Gib das Salz dazu und püriere alles erneut.

Verteile die Masse auf einem Blech und schiebe dieses für 2 Stunden bei 50 °C Ober-/ Unterhitze in den Ofen. Stecke dabei einen Kochlöffel aus Holz in die Tür, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.

Ist das Salz trocken, fülle es in ein sauberes Glas.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.