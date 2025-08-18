Diese Bagel-Pizza schmeckt auch zum Frühstück

Ja, wir geben es zu: Wir gehören zum Team Pizza zum Frühstück. Aber nicht wie du jetzt vielleicht denkst. Statt kalter Pizza vom Vorabend kommen bei uns frische Pizzen im Mini-Format auf den Tisch. Natürlich frühstückstauglich zubereitet und mit einem Bagel als Basis. Probiere diese Bagel-Pizza doch auch mal aus.

Leckerer Frühstücks-Hit: Bagel-Pizza

Es gibt Tage, da hat man schon zum Frühstück Appetit auf etwas Besonderes. Bist du allerdings noch auf der Suche nach dem gewissen Etwas, können wir dir weiterhelfen. Unsere Empfehlung: Bagel-Pizza! Das sind Pizzen im Kleinformat. Die Basis sind Bagels, die aufgeschnitten, köstlich belegt und anschließend gebacken werden. Das Beste: Sie sind in nur 20 Minuten fertig.

Belegen kannst du die Mini-Bagel-Pizzen natürlich nach Herzenslust mit allem, was dir schmeckt. Wir haben uns für unsere Variante für Mini-Salami, Frischkäse, geriebenen Mozzarella und Basilikum entschieden. So sehen sie aus wie kleine Salami-Pizzen.

Bestreiche die aufgeschnittenen Bagel-Hälften einfach großzügig mit Frischkäse, lege die Salami darauf, etwas schwarzen Pfeffer für einen intensiveren Geschmack und alles mit geriebenen Käse betreuen. Dann wandern die Mini-Pizzen zum Backen in den Ofen. Sind sie fertig, kommen noch Basilikumblätter obendrauf und du darfst genüsslich hineinbeißen.

Besonders gut eignet sich dieses Rezept übrigens, wenn du etwas altbackene Bagels zu Hause hast, die so nicht mehr recht schmecken wollen. Durch das Aufbacken gibst du ihnen ihr frisches Aroma zurück und sie landen nicht in der Tonne. Und natürlich schmecken diese Mini-Pizzen nicht nur zum Frühstück. Gönne sie dir wann immer du magst: zum Mittagessen zu einer Suppe, zu einem Salat oder als Abendessen.

Frühstücks-Pizza? Wir haben noch mehr davon! Wie wäre es mit dieser Frühstückspizza mit Kimchi oder einer Frühstückspizza mit Spiegelei? Soll es süß sein, dann lass dir doch mal diese Wassermelonen-Pizza schmecken.

Bagel-Pizza Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Bagels

150 g Frischkäse

80 g Mini-Salamischeiben

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen

150 g geriebener Käse z.B. Mozzarella

10 Blätter frisches Basilikum Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Scheide die Bagels in zwei Hälften.

Bestreiche jede Bagelhälfte gleichmäßig mit Frischkäse.

Belege die Hälften mit den Mini-Salamischeiben.

Streue frisch gemahlenen 🛒 schwarzen Pfeffer gleichmäßig darüber.

Verteile den geriebenen Käse großzügig auf allen Hälften.

Backe die Mini-Pizzen 8-10 Minuten, bis der Käse geschmolzen und goldgelb ist.

Nimm das Blech aus dem Ofen, garniere die heißen Pizzen mit frischem Basilikum und genieße sie sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.