Baiser-Geister: Die sind gruselig lecker

Bald ist es wieder so weit: Die gruseligste Nacht des Jahres steht vor der Tür. Doch an Halloween geht es nicht nur um schaurige Kostüme, auch in der Küche wird die Gruselsaison gefeiert. Diese kleinen, süßen Baiser-Geister geben deiner Halloween-Party den perfekten gruseligen Touch. So einfach geht’s!

Backe mit uns Baiser-Geister zu Halloween

Als Kind war ich ein großer Baiser-Fan. Bei uns im Ort gab es einen Bäcker, der Baiser verkaufte, und ich habe bei ihm oft mein Taschengeld für das kleine, süße Schaumgebäck ausgegeben.

Baiser hat eine lange Tradition in der europäischen Küche, besonders in Frankreich und Italien. Der Ursprung dieses luftigen Gebäcks geht zurück bis ins 17. Jahrhundert, als gezuckerter Eischnee genutzt wurde, um elegante und leichte Desserts zu kreieren. Zu Halloween verwandeln wir das klassische Baiser in kleine Gespenster, die perfekt zur Jahreszeit passen und Spaß beim Backen und Naschen garantieren.

Die Zutaten für die Baiser-Geister sind denkbar einfach: Eiweiß, Zucker, eine Prise Salz und nach Geschmack ein Spritzer Zitronensaft. Diese Grundzutaten ergeben die süße und luftige Masse, die du leicht mithilfe eines Spritzbeutels zu kleinen Geistern aufspritzen kannst. Mit dunkler Zuckerschrift kannst du ihnen dann Leben einhauchen und Gesichter auf die Geister malen.

Klingt einfach? Ist es auch. Bereite sie am besten gemeinsam mit deinen Kindern zu. Später auf dem Buffet begeistern sie garantiert Groß und Klein.

Damit nicht nur fluffige Baiser-Geister auf deinem Buffet zu finden, kommen hier noch weitere Ideen. Die Grusel-Hand mit Serranoschinken ist ein schaurig-leckerer Snack zu Halloween. Mit den Mumien-Würstchen und den Gehirn-Muffins sorgst du für eine unvergessliche Gruselnacht.

Baiser-Geister Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 g Puderzucker

100 g Zucker

3 Eiweiße aus dem Kühlschrank

1 Prise Salz

1 TL Zitronensaft optional

1 Tube dunkle Zuckerschrift alternativ geschmolzene dunkle Kuvertüre Zubereitung Heize den Backofen auf 90 °C Umluft vor und lege 2 Backbleche mit Backpapier aus. Mische Puderzucker und Zucker miteinander. Gib die Eiweiße mit einer Prise Salz und dem Zitronensaft in eine Rührschüssel. Und schlage sie mit einem elektrischen Handmixer oder einer Küchenmaschine steif. Lass den Zuckermix nach und nach einrieseln. Schalte kräftig weiter, bis sich der Zucker aufgelöst hat und die Masse schön glänzt. Fülle die Baisermasse in einen Spritzbeutel 🛒 . Schneide eine 3 cm breite Öffnung ab und spritze für jeden Geist erst einen großen Klecks, darauf einen mittleren und obendrauf einen kleinen. Ziehe den Spritzbeutel beim letzten Klecks nach oben ab, sodass ein Zipfel entsteht. Lasse die Baiser-Geister bei leicht geöffneter Ofentür 1,5-2 Stunden trocknen. Lass sie danach komplett abkühlen. Tupfe lustige oder gruselige Gesichter mit der dunklen Zuckerschrift auf die Geister. Notizen Wer mag, kann auch liegende Geister machen. Fülle die Baisermasse dafür in einen Spritzbeutel mit Lochtülle und spritze sie aufs Backpapier. Beginne mit dem Kopf, danach sind die Arme und der Körper dran.

Verpacke die Baiser-Geister luftdicht in einer Keksdose oder einem Zipper-Beutel, aus dem du die Luft herausdrückst.

Bei Geniale Tricks findest du die passende Halloween-Deko. Bastele doch gleich noch Geister aus Tortenspitze.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.