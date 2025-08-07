Diese Baked Feta Pasta bereitest du im Nu im Airfryer zu

In unregelmäßigen Abständen erscheint ein Gericht auf der Bildfläche, das besonders durch seine Verbreitung in den sozialen Netzwerken große Popularität erreicht. Manche verschwinden nach ihren fünf Minuten Ruhm wieder, doch manche sind so lecker, dass wir sie nicht mehr aus unseren kulinarischen Herzen streichen können. Baked Feta Pasta zählen hier ohne Frage zu letzterer Kategorie und in diesem Rezept zeigen wir dir, wie du sie kinderleicht aus dem Airfryer zaubern kannst.

Baked Feta Pasta aus dem Airfryer: So schnell kann gutes Essen sein

Besonders auf TikTok und Instagram konnten die Baked Feta Pasta ihren Siegeszug feiern und das ist mehr als verständlich. Es ist ein simples, cremiges und unfassbar leckeres Rezept, das kaum Arbeit benötigt und in kürzester Zeit verspeist werden kann.

Für alle, die ihre Küche gern etwas stromsparender und schneller organisieren, gibt es jetzt die perfekte Variante für die Heißluftfritteuse. Baked Feta Pasta aus dem Airfryer sparen Energie, Zeit und bringen dir trotzdem das volle Aroma des beliebten Rezeptes auf den Teller.

Das Gericht funktioniert ansonsten genau so, wie du es im Backofen zubereiten würdest. Der Feta kommt mit dem Öl, Tomaten und Kräutern in einer passenden Silikonform in deinen Airfryer, parallel dazu kochst du schon einmal die Nudeln. Das Schöne an diesem Rezept: du kannst es mit anderen Gewürzen ganz nach deinem Geschmack verfeinern.

Wir bereiten heute die „klassische“ Variante mit Tomaten, Feta, Knoblauch und Kräutern der Provence zu. Du kannst die Mischung aber für mehr Schärfe mit Chili und Pfeffer würzen oder zaubere dir eine noch kreativere Variante mit etwas Curry? Deinen Ideen sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Am Ende zählt nur, dass es dir schmeckt. Auch Oliven sind übrigens ein herrliches Topping, die du problemlos hinzufügen kannst. Worauf wartest du? Ab in die Küche und zauber dir diese herrlich gute Mahlzeit in wenigen Minuten selbst.

Baked Feta Pasta aus dem Airfryer Dominique 5 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien z.B. online hier 🛒 erhältlich 1 Heißluftfritteuse Zutaten 1x 2x 3x 250 g Cocktailtomaten

2 Knoblauchzehen

250 g Feta

4 EL Olivenöl

1/2 TL Salz

1 TL Kräuter der Provence getrocknet

300 g Spaghetti

2 EL Petersilie frisch, gehackt Zubereitung Wasche die Tomaten und halbiere sie. Ziehe den Knoblauch ab und zerkleiner ihn mit einer Knoblauchreibe 🛒

Lege den Garkorb des Airfryers mit Backpapier oder einer passenden Silikonform 🛒 aus. Platziere den Feta mittig darin und verteile die Tomaten darum. Gib den Knoblauch, Olivenöl, Salz und die getrockneten Kräuter darüber.

Backe den Inhalt bei 200 °C für etwa 12 Minuten, bis der Feta weich und leicht gebräunt ist.

Koche während der Backzeit die Spaghetti in einem großen Topf mit ausreichend gesalzenem Wasser bissfest.

Gib die fertigen Nudeln in eine große Schüssel. Zerdrücke den gebackenen Feta mit einer Gabel und vermenge den Inhalt des Garkorbs gründlich mit den Nudeln.

Gib sie portionsweise auf Tellern und bestreue sie mit der frischen Petersilie.

