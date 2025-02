Einfaches Ofengericht: Wir lieben Baked Feta Rice mit Tomaten

Vor einigen Jahren hatte die Baked Feta Pasta in sämtlichen Social-Media-Netzwerken ihren großen Auftritt. Plötzlich wurden in Küchen rund um den Globus Nudeln mit einem Block Fetakäse und Tomaten in einer Auflaufform in den Ofen geschoben. Die Foodie-Welt war verrückt nach dem kinderleicht gemachten Pastagericht. Wir haben es ebenfalls ein ums andere Mal gebacken und tun es auch heute noch. Aber der Trend gab uns auch Anlass, etwas Neues auszuprobieren und Baked Feta Rice zu zaubern. Die schmeckt mindestens genauso leicht und lecker.

Rezept für Baked Feta Rice: Kochen kinderleicht

Wir lieben leichte Gerichte, die wenig Aufwand bedeuten. Vor allem nach der Arbeit sind sie ein echter Segen. Denn wer hat nach einem langen Tag im Büro oder anderswo noch große Lust, in der Küche zu werkeln? Wir zumindest nicht immer. Dann lieben wir Rezepte wie diesen Baked Feta Rice. Die Zutatenliste hält sich in Grenzen und kann nach Belieben und Vorrat abgewandelt und angepasst werden. Auch die Arbeitszeit ist kurz, sodass man mehr Zeit zum Entspannen oder mit den Lieben hat.

Alles, was wir tun müssen, um den Baked Feta Rice zu genießen, ist das Vorbeiteten des Gemüses. Das bedeutet: Tomaten waschen und nach Belieben halbieren sowie Zwiebel und Knoblauchzehen abziehen und hacken. Das war’s! Wer möchte, kann außerdem dem Feta in grobe Würfel schneiden, aber man kann ihn auch im Ganzen verwenden. Und so geht’s weiter:

Wir fetten eine Auflaufform 🛒 mit etwas Öl ein und platzieren alle Zutaten, die wir soeben vorbereitet haben, darin. Danach würzen wir sie mit getrockneten Kräutern, Salz und Pfeffer und gießen Gemüsebrühe dazu. Und dann können wir die Auflaufform auch schon in den Ofen schieben. Nach etwa 40 Minuten sind die Zutaten durchgegart und der Baked Feta Rice kann wieder herausgeholt werden. Nun müssen wir den Inhalt der Form nur noch vermengen, und dann kann serviert werden.

Hättest du gedacht, dass Kochen so leicht sein kann? Als Nächstes kannst du dich ja mal der Feta-Pasta oder diesen Ofen-Spaghetti mit Spinat und Feta widmen. Aber auch Gerichte wie unser Reisauflauf mit Erbsen und Schinken und unser Reisauflauf mit Pilzen und cremiger Käsesoße sind richtig lecker.

Baked Feta Rice Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Kirsch- oder Rispentomaten

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Olivenöl

400 g Feta vegetarisch

400 g Reis

1 l Gemüsebrühe

2 EL italienische Kräuter getrocknet

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche die Tomaten und halbiere sie, wenn du magst. Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides fein.

Streiche eine Auflaufform mit Olivenöl ein und lege den Feta in die Mitte. Verteile den Reis und die Tomaten sowie Zwiebel- und Knoblauchwürfel drumherum.

Würze alles mit den Kräutern, Salz und Pfeffer und gieße die Gemüsebrühe dazu.

Schiebe die Form bei 200 °C Umluft für 40 Minuten in den Ofen. Verrühre vor dem Servieren die Zutaten, sodass alles schön vermengt ist. Notizen Du kannst nach Belieben weiteres Gemüse wie bspw. Brokkoli oder Zucchini verwenden.

