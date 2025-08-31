Wusstest du, dass du dieses Frühstück im Airfryer machen kannst?

Haferflocken sind langweilig, meinen viele. Aber das ist nicht wahr. Das Getreide ist vielseitig einsetzbar und schmeckt zu fast allem. Unsere neueste Entdeckung: Baked Oats aus der Heißluftfritteuse. Das spart Arbeit, Energie und macht rundum satt und glücklich.

Baked Oats aus der Heißluftfritteuse: vielseitige Frühstücksidee

Haferflocken sind ein Grundnahrungsmittel, das leider viel zu häufig einfach übersehen wird. Viele denken dabei an glibberigen Haferschleim oder harte Öko-Kekse. Dabei ist das der falsche Ansatz. Denn Haferflocken sind ein wahres regionales Superfood, das Alternativen wie Chiasamen oder Quinoa in den Schatten stellt. Haferflocken enthalten Ballaststoffe, Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe, die besonders Haut und Darm unterstützen. Besonders gut sind diese Inhaltsstoffe übrigens verfügbar, wenn du die Haferflocken vorher einweichst.

Beginne daher am besten schon am Abend vorher mit der Vorbereitung für deine Baked Oats aus der Heißluftfritteuse. Weiche die Haferflocken in Wasser oder eine (Pflanzen-)Milch deiner Wahl ein. Bindemittel wie Eier brauchst du dadurch nicht. Am nächsten Morgen verrührst du die Flocken noch mit etwas Süßem, Gewürzen oder Nüssen und schon wandert dein neuen Lieblingsfrühstück in den Airfryer.

Baked Oats aus dem Airfryer sind nicht nur gesund, sondern auch superlecker. Durch den heißen Luftstrom bekommen sie eine leicht knackige Kruste und werden zudem fest. Beim Frühstück hat es dadurch fast den Eindruck, als würdest du keine Haferflocken, sondern Kuchen essen. Das Beste aber ist, dass du bei den Zutaten variieren kannst wie du möchtest. Hast du gefrorene Beeren im Tiefkühler? Rein damit! Die Banane im Obstkorb wird schon braun? Perfekt, noch ein paar gehackte Walnüsse oder Schokoladendrops dazu und besser kann es kaum schmecken. Viel Spaß beim Experimentieren!

Haferflocken eignen sich für allerlei Gerichte und Naschereien, zum Beispiel diese Dattel-Haferkekse. Auch zu Kaffee und Kuchen kannst du sie hervorragend verwenden, zum Beispiel als Haferflocken-Joghurt-Kuchen. Lecker und gesund ist auch dieses Rührei mit Haferflocken.

Baked Oats aus der Heißluftfritteuse Nele 3.71 ( 115 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Einweichzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Haferflocken kernig

400 ml Wasser oder Milch

1 EL Honig, Sirup oder Zucker

gefrorene Früchte optional

gehackte Nüsse optional

1 Prise Zimt Zubereitung Vermische die Haferflocken mit dem Wasser und dem Süßungsmittel deiner Wahl und verrühre alles gut. Stelle die Mischung über Nacht in den Kühlschrank.

Hebe am nächsten Tag Früchte oder Nüsse unter und würze mit einer Prise Zimt.

Heize den Airfryer 🛒 auf 180 °C vor.

Fülle die Haferflocken in einen geeigneten Einsatz und backe alles für 15-20 Minuten, bis die Mischung fest und leicht knusprig ist.

