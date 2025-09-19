Herbst zum Frühstück: gebackene Haferflocken mit Kürbis

Der Herbst hält Einzug und das nicht nur vor unserer Haustür, sondern auch in unsere Küche. Die Kürbis-Jahreszeit beginnt und das nehmen wir uns zum Anlass, das orangefarbene Gemüse zu jeder Gelegenheit zu feiern. Das geht schon zum Frühstück, am besten als Baked Oats mit Kürbis. Der Haferflockenauflauf lässt sich super vorbereiten, macht schon morgens glücklich und nimmt die Angst vor der nahenden dunklen Jahreszeit.

So einfach machst du Baked Oats mit Kürbis

Wenn die Kürbissaison beginnt, kann man sich vor dem Gemüse kaum noch retten. Das ist nichts Schlechtes – schließlich ist Kürbis herrlich wandelbar und einfach nur lecker – aber manchmal darf es dennoch mehr Abwechslung sein als die dritte Suppe der Woche. Warum also nicht mal Kürbis zum Frühstück essen? Das ist kein Problem, denn das Gemüse ist leicht süßlich und passt zu vielem. Heute gibt es sie als Baked Oats mit Kürbis.

Diese gebackenen Haferflocken sind ein köstliches Herbstfrühstück, das durch seine Zutaten nicht nur wärmt, sondern auch Energie liefert. Haferflocken sind nämlich ein wahres heimisches Superfood, besonders wenn sie über Nacht einweichen. Haferflocken enthalten nämlich Phytinsäure, welche die Aufnahme von Mineralstoffen erschweren kann. Diese wird durch das Einweichen jedoch gelöst, sodass der ungehemmten Aufnahme all der guten Stoffe nichts mehr im Weg steht.

Für Baked Oats mit Kürbis brauchst du nicht viel und du kannst die Masse sogar am Abend vorher schon vorbereiten, um sie am Tag danach nur noch in den Ofen zu schieben. Vermische Haferflocken, Milch, Kürbispüree, etwas Ahornsirup, Zimt, Vanille und einen Hauch Muskat miteinander. Kürbispüree kannst du fertig kaufen oder selbst machen, indem du etwas Kürbis weich kochst und pürierst. Fülle die Masse in eine Auflaufform und schiebe diese in den Ofen, bis das Ganze stockt und eine goldbrauen Kruste bekommt. Schon darfst du dir den ersten Löffel genehmigen, heiß und dampfend. Besonders lecker ist er mit einem Klecks Mascarpone.

Wusstest du, dass du Baked Oats in der Heißluftfritteuse machen kannst? Das ist ganz einfach und du kannst das Grundrezept abwandeln wie du magst. Besonders lecker sind zum Beispiel Zitronen-Baked-Oats oder edle Lavacake Baked Oats!

Baked Oats mit Kürbis Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Haferflocken

250 g Kürbispüree selbst gemacht oder hier online 🛒

300 ml Milch

2 EL Ahornsirup

1 TL Zimt

1/2 TL Vanilleextrakt

1 Prise Muskat

1 TL Backpulver

1 Prise Salz Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Mische die Haferflocken mit Kürbispüree, Milch, Ahornsirup, Zimt, Vanille, Muskat, Backpulver und Salz in einer Schüssel, bis eine cremige Masse entsteht.

Fette eine kleine Auflaufform ein und fülle die Mischung hinein. Streiche die Oberfläche glatt.

Backe die Baked Oats 30-35 Minuten, bis die Masse gestockt ist und eine leicht goldbraune Kruste bekommt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.