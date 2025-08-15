So einfach und gut: Balsamico-Champignons aus dem Airfryer

Oft sind es die kleinen Dinge, die uns im Leben glücklich machen – wie leckeres Essen. Dazu zählen auch kleine Köstlichkeiten wie diese Balsamico-Champignons aus dem Airfryer. In einer köstlichen Marinade aus Balsamicoessig und frischen Kräutern gebadet und in der Heißluftfritteuse gebacken, sind sie für mich Glück im Mini-Format.

Balsamico-Champignons aus dem Airfryer: Genuss in 15 Minuten

Knackiges Gemüse ohne Ölbad und ohne Chaos, dafür liebe ich meine Heißluftfritteuse. Und dann ist da die Sache mit der Zeit: Die Pilze brauchen gerade mal 15 Minuten im Airfryer. In der Zeit hätte ich im Backofen gerade mal die erste Hitze erreicht. Das Rezept ist also perfekt für ungeduldige Schleckermäuler wie mich.

Champignons machen ihrem Namen alle Ehre. Sie sind nämlich echte Gewinnertypen, kalorienarm, gut für die Verdauung und versorgen dich zusätzlich mit einer ordentlichen Portion Vitamin D. Ob du für das Rezept die weißen oder braunen Exemplare nimmst, ist dabei dir überlassen. Lecker und gesund sind beide.

In unserem Rezept für Balsamico-Champignons aus dem Airfryer werden die Pilze begleitet von einer Marinade aus Balsamico-Essig, Olivenöl, Knoblauch und frischen Kräutern. Ich habe mich für frischen Thymian, Oregano und Rosmarin entschieden. Aber auch hier gilt: Nimm, was dir schmeckt. Hochwertiges Olivenöl und Essig sind ebenfalls entscheidend für den guten Geschmack. Wer es nicht ganz so säuerlich mag, greift zu hellem statt dunklem Essig.

Durch den Airfryer werden die Pilze knusprig-karamellisiert und würzig, während sie innen schön saftig bleiben. Die süß-säuerliche Balsamico-Note und die Kräuter machen die Champignons für mich einfach so unheimlich lecker.

Balsamico-Champignons aus dem Airfryer sind die perfekte Beilage, ein leckerer Snack oder köstlicher Bestandteil deines nächsten Tapas-Abends. Die sind so schnell fertig, da kannst du blitzschnell noch weitere Tapas zubereiten.

Wir lieben Gemüse aus dem Airfryer und können gar nicht genug davon bekommen. Lass auch du dich inspirieren von Brokkoli aus der Heißluftfritteuse, gefüllte Paprika wie bei Oma und Kohlrabi aus der Heißluftfritteuse. Schmeiß den Airfryer an!

Balsamico-Champignons aus dem Airfryer Vanessa 4.25 ( 81 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online z.B. hier 🛒) 1 Form für den Airfryer Zutaten 1x 2x 3x 500 g Champignons

4 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

4 EL Balsamico-Essig

1 TL gehackter Thymian

1 TL Oregano

1 TL Rosmarin

1 Zucker

Salz und Pfeffer Zubereitung Putze die Champignons und halbiere sie.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Gib gehackten Knoblauch, Olivenöl, Essig, die Gewürze, Zucker sowie Salz und Pfeffer in eine Schüssel und verrühre sie zu einer Marinade.

Gieße die Marinade über die Pilze und rühre gut um. Achte dabei darauf, dass alle Champignons gut mit Marinade bedeckt sind, aber nicht darin schwimmen.

Gib nun alles in eine Backform, die in deinen Airfryer passt. Wenn du eine Heißluftfritteuse ohne löchrigen Korb hast, kannst du die Champignons auch direkt in den Korb geben. Backe sie bei 200 °C für insgesamt ca. 15 Minuten.

Schaue nach 10 Minuten einmal, wie die Balsamico-Champignons aussehen und rühre sie um. Backe sie weitere 5 Minuten, wenn sie dir noch nicht gar genug sind.

