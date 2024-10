Balsamico-Champignons: raffinierte Beilage für herbstliche Gerichte

Champignons sind ein wahrer Star in der Küche. Nicht nur, dass sie Gerichten einen Umami-Geschmack hinzufügen, sondern auch, weil sie so vielseitig verarbeitet werden können. Man denke nur an die leckere Champignon-Sahnesoße zum Schnitzel oder an eine cremige Suppe aus den Pilzen. Ein leckeres Highlight sind aber auch unsere Balsamico-Champignons, die in nur 20 Minuten fertig auf dem Tisch stehen.

In unter 20 Minuten zubereitet: Balsamico-Champignons

Um die Champignons zuzubereiten benötigst du weder viele Zutaten noch viel Zeit. Kaufe dir einfach frische Pilze und Frühlingszwiebeln. Balsamico, Honig, Salz, Pfeffer und Knoblauch stehen vermutlich bereits in deinem Vorratsschrank. Damit die Champignons ihren besonderen Geschmack entfalten, werden sie zuerst scharf angebraten und müssen dann in einer Mischung aus Balsamicoessig und etwas Honig köcheln. Sollen die Pilze vegan zubereitet werden, dann nimm statt Honig einfach Ahornsirup als Alternative.

Balsamico-Champignons sind eine leckere Beilage zu Fleischgerichten. Probiere sie aber auch mal als Hauptgericht. Besonders gut schmecken sie mit frischem Fladenbrot und einem Kräuter- oder Knoblauchdip oder zu einer cremigen Polenta. Auf einem Büffet machen sie ebenfalls eine gute Figur. Hast du Gäste zum Essen, dann serviere die Pilze doch mal kalt zusammen mit anderen Antipasti oder zu Salat.

Sollte von den Balsamico-Champignons etwas übrig bleiben, schmecken sie am nächsten Tag auch kalt. Auch die Pilze aufzuwärmen ist kein Problem, wenn du sie über Nacht im Kühlschrank aufbewahrt hast.

Der Herbst ist Hochsaison für Pilze. Denn jetzt schmecken sie besonders intensiv. Bist du auf den Geschmack gekommen, dann darfst du unsere Champignons wie vom Weihnachtsmarkt nicht verpassen. Mit Nudeln wie diesen Tortellini mit Pilzsoße schmecken Champignons ebenfalls immer gut. Probiere sie auch mal mit Kartoffeln in dieser rustikalen Kartoffel-Champignon-Pfanne.