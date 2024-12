So kochst du ein richtig zartes Balsamico-Hähnchen vom Blech

Hähnchen ist ideal dafür geeignet, im Ofen gegart zu werden. Die trockene Hitze in der Röhre verleiht dem Fleisch eine knusprige Kruste und ein zartes Inneres. Kombiniert man dazu noch eine süß-säuerliche Marinade aus Balsamico-Essig, kommt das einem perfekten Gericht schon ziemlich nahe. Pass auf, wir verraten dir unser Lieblingsrezept für Balsamico-Hähnchen vom Blech!

Balsamico-Hähnchen vom Blech: einfaches Rezept

Es geht doch nichts über Gerichte, die man einfach in den Ofen schieben kann. Bunte zusammengemischte Zutaten, die gemeinsam in den Ofen wandern und kurz darauf duftend und leise brutzelnd auf dem Tisch stehen. Balsamico-Hähnchen vom Blech ist so ein Gericht. Aus Hähnchenkeulen, kleinen Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch wird in der Röhre im Nu ein köstliches Gericht, das allen schmecken wird.

Das Besondere am Balsamico-Hähnchen vom Blech: Die Beilage zu den leckeren Hähnchenkeulen wird direkt mit gegart. Wir entscheiden uns für kleine Kartoffeln, zum Beispiel Drillinge, Zwiebeln und Knoblauch. Letzteren musst du natürlich nicht im Ganzen mitessen, aber er verleiht dem restliche Ofengericht einen angenehmen Geschmack. Wenn du ganz motiviert bist, eignet er sich zudem sehr gut als geschmacksgebende Zutat für einen leichten Joghurt-Dip.

Um dem Balsamico-Hähnchen vom Blech richtig Geschmack zu geben, versehen wir es mit einer feinsäuerlichen Balsamico-Marinade. Diese sorgt nicht nur für ein tolles Aroma und einen ansprechenden Glanz, sondern macht das Fleisch noch dazu richtig zart. Fasern des Fleisches werden nämlich durch Säure aufgespalten. Dadurch zergeht das Huhn regelrecht auf der Zunge! Also zieh deine Schürze an, wir kochen!

Ofengerichte mit Hähnchen, besser kann es kaum sein. Gebackenes Hähnchen schmeckt in vielerlei Kombinationen einfach himmlisch. Überzeuge dich selbst und bereite nächstes Mal dieses Philadelphia-Hähnchen mit Frischkäse aus dem Ofen oder das einfache Rosmarinhähnchen zu. Magst du es käsig, ist das Mozzarella-Hähnchen aus dem Ofen eine gute Entscheidung!