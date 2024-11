Kernig: Banane-Haferflocken-Muffins zum Frühstück

Den Tag mal mit einer süßen Leckerei starten? Nichts leichter als das. Mit unseren Banane-Haferflocken-Muffins genießt du schon am Morgen einen kleinen Kuchen, der aber voller guter Zutaten steckt und ganz ohne raffinierten Zucker auskommt. Da greift man doch gerne zu, oder? Wir verraten dir unser einfaches Rezept. Los geht’s!

So backst du Banane-Haferflocken-Muffins

Muffins gehören wohl zu der Sorte Gebäck, die besonders einfach zu backen sind. Du bereitest einen schnellen Rührteig zu, füllst diesen in Muffinförmchen und backst sie dann im Ofen. Praktisch sind sie obendrein. Sie schmecken zu jeder Gelegenheit und sind ideal zum Mitnehmen für unterwegs. Auch als Frühstück sind sie einfach ideal.

Die Muffins bestehen aus drei Hauptzutaten: reife Bananen, Haferflocken und Walnüsse. Diese liefern nicht nur wertvolle Ballaststoffe, die lange satt machen und gesunde Fette, sondern auch eine natürliche Süße. Somit sind sie perfekt für alle, die auf Zucker verzichten möchten und eignen sich außerdem als kleines Frühstück am Morgen. Highlight sind klar die Walnüsse, die für ihren hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren bekannt sind und aromatisch einen Kontrast zu der Süße der Banane bieten. Eine Prise Zimt rundet den Geschmack der kleinen Küchlein ab.

Bereite die Banane-Haferflocken-Muffins am besten am Vorabend vor. So hast du am Morgen keinen Stress beim Vorbereiten deines Frühstücks, perfekt, wenn es mal hektisch werden sollte. Du kannst sie sowohl pur genießen, sie aber auch mit Butter, Marmelade oder einer Schokocreme bestreichen.

Noch mehr Rezepte für Frühstücksmuffins findest du bei Leckerschmecker. Für einen energiegeladenen Tag stehen diese Haferflocken-Joghurt-Muffins sowie die Haferflocken-Honig-Muffins. Bevorzugst du einen herzhaften Start in den Tag, dann probiere unsere Frühstücksmuffins mit Spinat und Tomate.