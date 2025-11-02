Frühstück für Genießer: Bananen-French-Toast

French Toast gehört zu den Klassikern unter den Frühstücksgerichten. Es ist nicht nur schnell zubereitet, schmeckt lecker und macht satt, es ist auch wandelbar und kann nach Lust und Laune variiert werden. Bei uns gibt es das beliebte Frühstücksgericht als Bananen-French-Toast mit gehackten Nüssen und Ahornsirup. Das schmeckt wunderbar süß und bereitet dir einen tollen Start in den Tag.

Bananen-French-Toast: Dieses Frühstück macht kaum Arbeit

Die Zubereitung eines French Toasts ist mehr als unkompliziert. In eine Mischung aus Eiern und Milch werden Toastbrotscheiben eingelegt, bis sie sich vollgesogen haben, anschließend in einer Pfanne mit zerlassener Butter von beiden Seiten angebraten und mit Ahornsirup und Butter serviert. Wir setzen noch einen drauf und servieren unseren French Toast mit Banane und gehackten Walnüssen.

Möchtest du den Tag mit einem Bananen-French-Toast starten? Dann schlage Eier auf und verquirle sie mit Mehl. Anschließend rührst du Milch, Zucker, eine Prise Salz und Zimt mit unter. Tauche nun die Toastbrotscheiben einzeln in die Masse und lass sie darin, bis sie sich vollgesogen haben. Danach erhitzt du Butter in einer Pfanne und brätst die Brotscheiben nacheinander von beiden Seiten knusprig an.

Tipp: Halte die bereits fertigen French-Toast-Scheiben warm, bis alle fertig gebraten sind. Lege sie dazu auf einen Teller und stelle ihn bei niedriger Temperatur in den Backofen.

Sind die Toastbrotscheiben gebraten, geht es an das Topping. Schneide die Bananen in Scheiben und erhitze etwas Butter in einer Pfanne. Brate darin die Bananen mit Zucker und Zimt kurz an, sodass sie eine leicht karamellige Note bekommen. Danach verteilst du sie zum Servieren auf den French Toasts und streust noch gehackte Walnüsse (oder andere Nüsse nach Geschmack) darüber. Ein ordentlicher Schuss Ahornsirup verleiht dem Ganzen extra Süße und rundet dein Bananen-French-Toast ab.

Darf es zum Frühstück öfter mal ein French Toast sein? Dann probiere dich auch mal durch unsere anderen Varianten. Lecker ist diese gefüllte French-Toast-Variante mit Frischkäse und Marmelade. Im neuen Gewand präsentiert sich unser French-Toast-Auflauf. Schokoladenfans dürfen sich den French Toast mit Nutella und Erdbeeren nicht entgehen lassen. Welche Variante hast du am liebsten?