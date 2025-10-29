Dieser Smoothie rettet deinen Morgen

Stell dir vor: Du hast (mal wieder) verschlafen. Dein Magen knurrt wie ein wütender Waschbär, aber du hast keine Zeit mehr für ein richtiges Frühstück oder einen Kaffee? Willkommen in der Welt des Bananen-Kaffee-Smoothies! Dieser Drink ist nicht nur ein wahr gewordener Traum für alle Koffeinjunkies, sondern auch absolut praktisch. Du sparst dir die endlose Diskussion mit dir selbst, ob du lieber Kaffee trinken oder frühstücken solltest. Die Antwort lautet: beides! In einem Glas! Genial, oder? Komm, wir mixen einen schnellen Smoothie!

Frühstück und Kaffee vereint im Bananen-Kaffee-Smoothie

Aber Moment, was macht diesen Smoothie eigentlich so besonders? Zunächst einmal: die Banane. Sie ist nicht nur süß und samtig, sondern auch voller Energie. Dein perfektes Anti-Zombie-Mittel für den Morgen! Dann ist da der Kaffee; der Held für jede müde Seele.

Kombiniert mit einem mild-nussigen Mandeldrink und kernigen oder zarten Haferflocken als zusätzlicher Energiespender entsteht eine Mission Impossible gegen den schlechten Start in den Tag. Zimt und Vanille sorgen für noch mehr Aroma. Etwas Kakaopulver darf zum Glücklichsein auch nicht fehlen.

Also, schnapp dir deinen Mixer und lass die Magie geschehen! Ein paar Minuten später hältst du das perfekte morgendliche Wundermittel in der Hand. Stillt den Hunger, weckt dich auf und sieht obendrein richtig fotogen aus. Und wer weiß? Vielleicht entdeckst auch du in diesem Smoothie dein persönliches Superhelden-Frühstück. Oder zumindest einen Shortcut zu einem besseren Morgen. Mixer an und los geht’s!

Kaffee ist bei Leckerschmecker ein großes Thema. Warum du deinen Kaffee selber mahlen solltest, erfährst du in einem unserer zahlreichen Ratgeber. Ebenso, ob an dem Salz im Kaffee-Trend etwas dran ist. Was du mit Kaffeesatz noch anstellen kannst, hat dir unsere Kollegin Nele in diesem Artikel zusammengefasst.

Mit dem schwarzen Gold namens Kaffee lassen sich noch weitere leckere Kaltgetränke, Drinks und Leckereien zaubern. Das beweisen unter anderem dieser Brombeer-Salbei-Iced-Latte, der Pumpkin Spice Espresso Martini sowie ein Latte Macchiato Pudding. Na, was davon probierst du zuerst?

Bananen-Kaffee-Smoothie Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Banane

200 ml kalter Kaffee

100 ml Mandeldrink

4 EL Haferflocken

1 TL Zimtpulver

1 Msp. gemahlene Vanille online z.B. hier 🛒

2 TL Kakaopulver Zubereitung Schäle eine Banane und schneide sie in grobe Stücke. Gieße den kalten Kaffee und den Mandeldrink in einen Mixer. Tipp: Bei diesem Bei diesem Mixer 🛒 hast du deinen To-go-Becher gleich dabei. Gib die Bananenstücke, Haferflocken, Zimt, gemahlene Vanille und Kakaopulver dazu. Alles gut mixen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Falls der Smoothie zu dick ist, kannst du ein wenig mehr kalten Kaffee oder Mandeldrink hinzufügen. Verteile den Smoothie auf zwei Gläser und garniere ihn mit einem Hauch Zimt oder etwas Kakaopulver. Notizen Wenn du deinen Smoothie in einer hübsch dekorierten Küche genießen möchtest, schau unbedingt mal bei Geniale Tricks vorbei. Dort findest du 7 Trends, mit denen du deine Küchen ausgefallener gestalten kannst.

