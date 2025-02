Bananen-Quark-Auflauf: Ofengericht zu Frühstück

Manchmal braucht es nicht viel, um ein himmlisches Frühstück auf den Tisch zu bringen. Oder ist es doch eine Nachspeise? Die Entscheidung liegt bei dir, denn der Bananen-Quark-Auflauf macht sich gut, egal, zu welcher Tageszeit er serviert wird. Quark, Bananen und Schokolade verschmelzen zu einer warmen, süßen Köstlichkeit, die jede noch so schlechte Stimmung heben wird.

Proteinreiches Frühstück für Naschkatzen: Bananen-Quark-Auflauf

Bananen gehören zu den meist gegessenen Früchten der Welt – und das zurecht. Denn die gelben Köstlichkeiten schmecken sowohl pur als auch in Backwerken und Nachtischen aller Art. Je reifer sie sind, desto mehr natürlichen Zucker enthalten sie. Sprich: Sie sind einfach perfekt, um süße Gerichte ohne massenhaft zusätzlichen Zucker zu kreieren. Das macht sie zu einem idealen Frühstücksobst, denn sie liefern Energie, ohne, dass wenige Stunden später ein Zucker-Crash kommt, der müde macht.

Die Zubereitung eines Bananen-Quark-Auflaufs ist unheimlich einfach und die Zutaten dafür hast du bestimmt schon zu Hause. Vermenge Quark, Eier, ein wenig Grieß, Honig und natürlich zerdrückte Bananen zu einer glatten Masse. Je reifer die Bananen dabei sind, desto besser. Möchtest du den Auflauf besonders saftig gestalten, füge zudem etwas Joghurt hinzu. Dann kommt alles in eine Auflaufform 🛒, wird mit Bananenscheiben belegt und wandert in den Ofen. Nach etwa 30 Minuten entsteht ein goldbrauner, wunderbar duftender Auflauf, der am besten noch warm serviert wird.

Du gehörst zu der Art Naschkatze, der es gar nicht süß genug sein kann? Dann mische einige Schokotropfen unter die Bananenmasse und garniere den fertigen Auflauf noch mit etwas mehr Schokolade. Denn die macht bekanntlich glücklich, was an manchen Tagen dringend benötigt wird.

Ob du auf der Suche nach einem leckeren Frühstück oder einem Dessert bist oder einfach nur eine kleine kulinarische Umarmung brauchst – der Bananen-Quark-Auflauf ist für dich da. Backe ihn daher direkt nach!

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Du hast noch mehr reife Bananen übrig? Dann schau dir unsere fünf liebsten Verwendungsmöglichkeiten dafür an, da ist bestimmt etwas für dich dabei. Du magst es klassisch? Backe dir doch mal ein saftiges Tahini-Bananenbrot. Und auch unser Haferflocken-Apfel-Auflauf ist ein Frühstückshit.

Bananen-Quark-Auflauf Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 TL Butter für die Form

500 g Quark

100 ml Milch oder 100 g Joghurt

1 Päckchen Vanillezucker

2 Eier

2 EL Grieß

3 reife Bananen

50 g Schokotropfen oder grob gehackte Zartbitterschokolade Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze oder 160 °C Umluft vor. Fette eine Auflaufform mit der Butter ein.

Rühre den Quark mit Milch oder Joghurt, Vanillezucker, Eiern und Grieß zu einer glatten Masse.

Schäle die Bananen und schneide eine davon in etwa 1 cm dicke Scheiben. Zerdrücke die anderen beiden und mische sie unter die Quarkmasse. Mische die Hälfte der Schokotropfen ebenfalls unter.

Gieß die Quarkmasse in die Auflaufform. Verteile die Bananenscheiben gleichmäßig darauf.

Schieb die Form für etwa 30 Minuten in den Ofen, bis der Auflauf leicht gebräunt ist.

Verteile die restlichen Schokotropfen darauf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.