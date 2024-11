Bananen-Schnitten: Bissen für Bissen fruchtiger Kuchengenuss

Was wäre nur ein schönes Kaffeekränzchen mit Familie, Freunden und (lieben) Nachbarn ohne ein leckeres Stück Kuchen? Richtig, eine Kaffeepause. Und davon haben wir bei der Arbeit schon genug. Es ist Zeit für was Leckeres! Wie wäre es mit einer kleinen Überraschung? Diese Bananen-Schnitten sind origineller und mindestens genauso lecker wie der übliche Bienenstich und Co. Deutlich saftiger sind sie auch, weil sie nicht gebacken werden. Deshalb legen wir auch sofort los.

Rezept für Bananen-Schnitten

Cremig, fruchtig, lecker – das sind unsere Bananen-Schnitten. Und Biss haben sie trotzdem, denn der Boden besteht aus zerbröselten Vollkornkeksen und geschmolzener Butter. Die Mischung wird in einer Form festgedrückt und kurz gekühlt. Wenn du experimentierfreudig bist, kannst du statt Vollkornkeksen auch Schoko-Kekse oder sogar Löffelbiskuits verwenden. Die würden auch wunderbar zum Bananen-Geschmack passen.

Für den cremigen Genuss unserer Bananen-Schnitten sorgt die Bananen-Creme aus Frischkäse, Schlagsahne und zerdrückten Bananen. Mit einem Spritzer Zitronensaft bleibt die Farbe der Bananen frisch und appetitlich. Die Zugabe von Gelatine sorgt dafür, dass die Creme später wunderbar schnittfest wird. Wer auf Gelatine verzichten möchte, kann stattdessen pflanzliche Alternativen wie Agar-Agar verwenden.

Das Beste: Die Creme kannst du auch nach deinem Geschmack anpassen. Möchtest du es süßer? Füge etwas mehr Puderzucker hinzu. Stehst du auf Schokolade? Ein Löffel Kakaopulver oder gehackte Schokostückchen machen deine Bananen-Schnitten schokoladig. Für einen exotischen Touch kannst du Kokosraspeln oder ein paar Tropfen Kokosextrakt einarbeiten.

Heiß sind diese Schnitten nicht, aber dennoch zum Anbeißen: Frankfurter-Kranz-Schnitten oder Lemon-Curd-Schnitten. Und darf’s mal (ein wenig) gesünder sein, dann probiere unbedingt diese leckeren Kokos-Aprikosen-Schnitten mit weißer Schokolade.