Bananen-Streusel-Muffins: perfekt für reife Bananen

Schau mal in deinen Obstkorb. Liegen da schon wieder ein paar Bananen, die ihre besten Tage langsam hinter sich haben? Die Situation kennen wir doch alle. Aber statt erneut Bananenbrot aus ihnen zu backen, eignen sie sich hervorragend für dieses köstliche Rezept: Bananen-Streusel-Muffins sind eine schmackhafte Kombination aus saftigem Teig und knusprigem Topping!

Heute gibt es Bananen-Streusel-Muffins aus alten Bananen

Diese traumhaften kleinen Küchlein sind absolutes Wohlfühlgebäck und strahlen in allen Punkten einfach Gemütlichkeit aus. Schon der Duft, der sich beim Backen langsam in der Wohnung ausbreitet, ist einfach herrlich und macht Lust, sofort die nächste Ladung in den Ofen zu schieben.

Umso besser, dass die Bananen-Streusel-Muffins wirklich zu jeder Gelegenheit gut passen. Egal ob zum Frühstück, als kleiner Snack zum Nachmittagskaffee oder eingepackt für unterwegs: Diese kleinen Küchlein machen sich in jeder Situation perfekt und sorgen garantiert für gute Laune.

Die Bananen im Teig verstärken nicht nur die angenehme Süße der Muffins, sondern verleihen dem Teig mit der sauren Sahne eine wunderbare Saftigkeit. Die knusprigen Streusel darauf runden dieses Wohlfühlgebäck passend ab.

Die Zubereitung bekommen auch Backanfänger ohne Probleme hin. Kümmer dich zuerst um die Streusel, die du nach der Vorbereitung erst einmal zur Seite stellen kannst. Ansonsten musst du nur die Bananen zerdrücken und die einzelnen Zutaten Stück für Stück zusammengeben und gründlich miteinander vermischen. Am besten geht das mit einem Handmixer auf mittlerer Stufe. Sobald alles gut verrührt ist, kommen sie in ein Muffinblech, Streusel drauf und dann ab in den Ofen. Himmlisch lecker!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du dich jetzt fragst, was du noch mit alten Bananen machen kannst, bist du bei Leckerschmecker goldrichtig. Wie wäre es mit einem saftigen Schoko-Bananenbrot? Zum Knabbern machst du mit unseren Bananenkeksen nichts verkehrt. Und wenn es schnell gehen muss, kannst du dir einen Bananen-Tassenkuchen aus der Mikrowelle zaubern.