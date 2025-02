Diese Bananen-Tarte mit Karamellfüllung verzaubert alle

Diese köstliche karamellige Bananen-Tarte wird dich alles vergessen lassen, was dir bisher bei dem Wort „Bananenkuchen“ in den Sinn gekommen ist. Natürlich schmecken die Klassiker Maulwurfkuchen und Bananenbrot ebenfalls gut. Aber wenn du etwas wirklich Himmlisches zaubern möchtest, musst du unsere Bananen-Tarte probieren!

Bananen-Tarte mit Karamellfüllung: eine himmlisch gute Sünde

Diese Bananen-Tarte passt eigentlich zu jedem Anlass, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind: Sie ist so köstlich, dass ihr Geschmack Anlass genug sein sollte, sie so schnell wie möglich zuzubereiten. Sie wird garantiert alle begeistern und ist eine spannende Variation des berühmten Banoffee-Pies.

Und so beeindruckend sie auch aussieht, so simpel ist ihre Zubereitung. Hier musst du nicht einmal etwas backen. Diese himmlische Tarte kommt völlig ohne Backofen aus. Einzig die Butter musst du schmelzen und für die Karamellfüllung Zucker und Sahne in einer Pfanne vermischen. Der Rest des Kuchens wird dann mit etwas Wartezeit im Kühlschrank fertig.

Damit er im Tiefkühlfach schön fest werden kann, solltest du entsprechend mit dem Boden anfangen. Schmelze dazu die Butter und zerbrösele die Butterkekse gründlich. Das kannst du perfekt mit einem Multizerkleinerer 🛒 erledigen. Vermenge dann die zerkleinerten Kekse mit der geschmolzenen Butter zu einer einheitlichen Masse und fülle sie in eine runde Kuchenform. Stelle sie für mindestens 20 Minuten ins Tiefkühlfach.

Währenddessen kannst du die Karamellfüllung vorbereiten. Schmelze dazu den Zucker in einer Pfanne und gib nach und nach die Sahne sowie eine Prise Salz unter stetigem Rühren hinzu. Sobald du eine einheitliche Creme hast, kannst du sie zur Seite stellen und ebenfalls etwas abkühlen lassen. Schneide schon einmal drei Bananen klein und schlage die Sahne zusammen mit dem Puderzucker auf.

Wenn alles abgekühlt ist, kannst du die Bananen auf den Boden geben, ihn mit dem Karamell füllen und schließlich die Sahne mit einem Spritzbeutel auf der Tarte verteilen. Stelle sie noch einmal für mehrere Stunden oder direkt über Nacht in den Kühlschrank und fertig ist deine köstliche Tarte.

Auf Leckerschmecker findest du noch mehr köstliche Kuchenrezepte mit Bananen als Grundlage. Kirsch-Bananenbrot ist ein fruchtiger Twist auf den alten Klassiker. Schokoladenfans sollten unbedingt unseren Schoko-Bananenkuchen probieren. Und wenn du es richtig cremig liebst, wird dich die Bananen-Mascarpone-Torte garantiert glücklich machen.

Bananen-Tarte Adrianna 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Ruhezeit 12 Stunden Std. Gesamtzeit 12 Stunden Std. 35 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 210 g Butter

400 g Butterkekse Für das Karamell: 400 g Zucker

180 ml Sahne Zimmertemperatur

1 Prise Salz Außerdem: 3 Bananen

200 ml Sahne kalt

1 EL Puderzucker Zubereitung Schmelze die Butter und zerbrösele währenddessen die Butterkekse. Vermenge beides kräftig miteinander. Gib die Mischung in eine Backform und drücke den Boden und die Ränder fest. Stelle die Form für 20 Minuten in den Gefrierschrank.

Schmelze in der Zeit für das Karamell den Zucker in einer Pfanne und gieße langsam unter stetigem Rühren die Sahne sowie das Salz dazu. Lass die Karamellfüllung kurz abkühlen.

Schneide währenddessen drei Bananen klein.

Schlage für das Sahnetopping die Sahne mit dem Puderzucker auf und fülle sie in einen Spritzbeutel.

Verteile die Bananenscheiben auf dem Kuchenboden, übergieße sie mit dem Karamell und bedecke alles mit der Sahne. Stelle die Tarte über Nacht in den Kühlschrank.

