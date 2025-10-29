Fluffige Bananenbrot-Waffeln zum Verlieben

Heute Morgen gibt’s endlich mal wieder Waffeln zum Frühstück, und zwar nicht irgendwelche. Nein, wir backen Bananenbrot-Waffeln. Und die schmecken genauso gut, wie sie klingen, denn sie vereinen zwei echte Lieblinge: Bananenbrot und Waffeln, ist doch klar!

Fluffige Bananenbrot-Waffeln zum Frühstück

Die Bananenbrot-Waffeln locken selbst Morgenmuffel aus den Federn, denn ihr Duft ist so verführerisch, dass man nicht anders kann, als sich an den Frühstückstisch zu setzen. Das Beste: Alle können mit futtern, denn wenn du pflanzliche Milch statt herkömmlicher Kuhmilch benutzt, dann sind die Bananenbrot-Waffeln sogar vegan. Wir nutzen außerdem Apfelmark oder Apfelmus (die gesüßte Variante), um Eier zu ersetzen.

Gut zu wissen: Vegan zu backen, ist gar nicht schwer. Man muss nur verschiedene Alternativen für tierische Zutaten kennen. Wir verraten dir weitere Ideen, wie du Hühnereier austauschen kannst.

Der Teig für die Bananenbrot-Waffeln ist schnell angerührt und genauso schnell sind die fluffigen Waffeln auch gebacken. Wir empfehlen dir, sie im Ofen warmzuhalten, bis du den kompletten Teig verbacken hast, denn warm schmecken sie einfach am besten. Aber sie geben auch einen guten To-Go-Snack für die Arbeit ab. Serviere sie mit frischem Obst wie Bananen- oder Apfelscheiben, süßer Nusscreme oder Ahornsirup. Auch mit einem Klecks Apfelmus oder mit Puderzucker bestäubt schmecken die Bananenbrot-Waffeln fantastisch.

Isst du deine Waffeln gern mit Marmelade? Dann wirf die leeren Gläser auf keinen Fall weg, sondern zaubere damit hübsche Deko! Lass dich von diesen Bastelideen mit alten Marmeladengläsern inspirieren!

Weitere Frühstücksideen gesucht und gefunden: An Gerichten wie unserem Dinkel-Grießbrei, gebackenen Blaubeer-Bananen-Haferflocken oder selbst gemachtem Brezel-Granola können wir uns kaum satt essen. Dazu gibt’s eine heiße Schokolade mit Earl Grey oder einen Vanille-Gewürz-Smoothie. Und was landet bei dir am häufigsten auf dem Frühstückstisch? Hoffentlich bald unsere Bananenbrot-Waffeln!