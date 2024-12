Bananenchips aus dem Airfryer: für den abendlichen Snackhunger

Du liebst es, zu knuspern, aber die leergefutterte Chips-Tüte lässt dich immer wieder mit einem schlechten Gewissen zurück? Dann haben wir die perfekte Lösung für dich: selbstgemachte Bananenchips aus dem Airfryer! Diese knusprige Köstlichkeit ist nicht nur super einfach zuzubereiten, sondern auch vollgepackt mit Vitaminen und Ballaststoffen. Doch vor allem sind sie lecker und schnell gemacht.

Bananenchips aus dem Airfryer: auch salzig super

Während herkömmliche Kartoffelchips vor Fett nur so triefen, punkten Bananenchips aus dem Airfryer mit einem Nährstoff-Plus: Kalium, Magnesium, Vitamin C und Ballaststoffe machen sie zu einem gesunden Snack für zwischendurch. Deine Chips werden nur mit einem Hauch Zitronensaft und gerade einmal einem Teelöffel Öl zubereitet. Der Airfryer sorgt dafür, dass die Scheiben super knusprig werden – ganz ohne Frittieren in heißem Öl. Und wem der Sinn nach Salzigem, nicht nach Süßem steht, kann die Bananenchips anschließend mit etwas mehr Salz bestreuen. Lecker!

Alles, was du für deine Bananenchips aus dem Airfryer brauchst, sind reife Bananen (am besten leicht fleckig, aber nicht matschig), etwas Zitronensaft und eine Prise Salz. Schneide die Bananen in dünne Scheiben – je dünner, desto knuspriger werden sie. Mische sie anschließend vorsichtig mit Salz, Öl und Zitronensaft, um den Geschmack abzurunden und die Farbe der Chips schön zu halten.

Im Airfryer werden die Bananenscheiben dann bei 150 °C etwa 15 Minuten gebacken. Wichtig: Schüttle den Korb zwischendurch oder wende die Scheiben, damit sie gleichmäßig bräunen. Schon nach kurzer Zeit kannst du die duftenden, goldgelben Chips herausnehmen und sie auf Küchenpapier auskühlen lassen – so werden sie noch knuspriger.

Wenn du schon im Snackfieber bist, bereite doch auch diese leckeren Parmesan-Chips zu. Oder Kürbis-Chips! Und wenn du das nächste mal Kartoffeln schälst, werfe die Schale nicht weg. Daraus kannst du wunderbare Chips zubereiten.