Süßer Fruchtaufstrich: Heute gibt es Bananengelee zum Frühstück

Schon die Inkas und Azteken liebten die Banane. Wir servieren die Früchte heute auf eine neue, leckere Art und Weise, indem wir Bananengelee zubereiten. Das schmeckt nicht nur als Fruchtaufstrich, mit ihm kannst du auch dein Porridge oder Desserts verfeinern.

Bananengelee: darf in keiner Küche fehlen

Bananen wurden früher auch Paradiesfeigen genannt und waren ein geschätztes Handelsgut. Wissenschaftler zählen die Banane zu einer der ältesten Kulturpflanzen. Bei uns gehören sie heute neben Äpfeln zu den beliebtesten Früchten. Doch wir naschen Bananen nicht nur als gesunden Snack zwischendurch, sondern backen auch allerhand Leckereien mit ihnen – von Bananenbrot über Kuchen bis hin zu Keksen. Und auch Fruchtaufstriche wie dieses Bananengelee lassen sich aus den Früchten zubereiten.

Bananen sind aber nicht nur lecker, sondern auch reich an Kalium, Magnesium und Vitamin B6, was sie zu einem großartigen Energiespender macht – perfekt also zum Frühstück.

Für das Bananengelee benötigen wir gerade einmal vier Zutaten: Bananen, Gelierzucker, Bananensaft und weiße Schokolade. Die Bananen schälen wir und pürieren sie anschließend in einem Topf fein. Dann hacken wir die Schokolade und geben sie mit dem Gelierzucker und dem Saft zu den pürierten Bananen in den Topf. Wir lassen die Masse nun für etwa vier Minuten kochen und füllen sie dann in saubere, verschließbare Gläser 🛒.

Warum es so wichtig ist, saubere, sterilisierte Gläser zu verwenden, erfährst du in unserm Ratgeber. Diesen und weitere findest du in unserem Leckerwissen.

Das Bananengelee schmeckt hervorragend auf einem knusprigen Stück Brot oder einem warmen Croissant. Überreiche deine Liebsten doch einfach beim nächsten Sonntagsfrühstück damit oder verschenke es als süßen Gruß aus der Küche.

Richtig lecker schmecken auf diese Bananenwaffeln oder der Bananen-Quark-Auflauf zum Frühstück. Natürlich kannst du auch einfach mal mit unserem Koch-Bot chatten und dich bei der Rezepte-Suche inspirieren lassen.

Bananengelee Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Kochutensilien 4 Gläser à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Bananen

50 g weiße Schokolade

75 ml Bananensaft

500 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Schäle die Bananen und püriere sie in einem Topf fein.

Hacke die Schokolade. Gib sie zusammen mit dem Gelierzucker und dem Saft zu den pürierten Bananen in den Topf.

Bring die Masse zum Kochen und lass sie 4 Minuten unter Rühren köcheln. Mache die Gelierprobe und verlängere die Kochzeit gegebenenfalls.

Fülle das heiße Bananengelee in saubere, verschließbare Gläser. Drehe die Gläser auf den Kopf und lass das Gelee abkühlen.

