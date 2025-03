Bananenkekse: Dieses Rezept willst du immer wieder backen

Wir von Leckerschmecker lieben Bananenbrot, deshalb findest du bei uns unzählige Rezepte für das leckere Gebäck. Eines unserer aktuellen Lieblingsrezepte sind aber diese Bananenkekse. Sie schmecken wie ihr großer Bruder, sind aber schön handlich und lassen sich als Dessert oder süßer Snack zwischendurch genießen.

Bananenkekse: kinderleicht gebacken

Auch in anderen Ländern wie den Philippinen oder in Süd- und Mittelamerika sind Bananengebäcke sehr beliebt. Sie bieten nicht nur eine Möglichkeit, reife Bananen zu verwerten, sondern bringen auch einen einzigartigen Geschmack in die Backstube.

Für die Bananenkekse kannst du sehr reifen Bananen verwenden, die du sonst womöglich in den Müll geworfen hättest. Du schälst sie einfach und drückst sie mithilfe einer Gabel fein. Weitere Zutaten sind Mehl, Zucker, Backpulver, Butter sowie eine Prise Salz.Butter und Zucker schlägst du mit einem Handrührgerät schaumig und vermengst sie danach mit den restlichen Zutaten zu einem Teig. Diesen gibst du anschließend löffelweise auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Nach etwa 20 Minuten sind die Bananenkekse fertig und können nach kurzen Abkühlen von dir vernascht werden.

Dank der natürlichen Süße der Banane kannst du den Zucker bei diesem Rezept im Prinzip auch weglassen. Das kommt ganz auf deinen eigenen Geschmack an. Ich persönlich bin eine richtige Nachkatze und mag es immer etwas süßer.

Dieses Rezept ist nicht nur einfach, sondern auch schnell gemacht. Innerhalb weniger Minuten ist der Teig vorbereitet, und nach kurzer Backzeit duftet die Küche nach warmen Bananenkeksen. Perfekt für alle, die wenig Zeit haben und dennoch etwas Selbstgebackenes genießen möchten.

Reife Bananen lassen sich übrigens auch zu Bananen-Zimtschnecken verarbeiten. Bist du ein großer Bananbrot-Fan, dann probiere diese Ideen für ein Haferflocken-Bananenbrot und ein Himbeer-Bananenbrot aus. Für weitere Rezeptvorschläge kannst du einfach unseren Koch-Bot befragen.