Diese Muffins aus dem Airfryer schmecken schon zum Frühstück

Bist du eher Team süß oder Team salzig, wenn es um Frühstücksgerichte geht? Wenn die Antwort klar „süß“ ist, dann bist du hier genau richtig. Diese Bananenmuffins aus dem Airfryer sind das perfekte Frühstücksgericht, saftig-süß und köstlich. Und das Beste: Sie werden ganz ohne raffinierten Zucker zubereitet. Wie sie dennoch selbst die größten Naschkatzen überzeugen, verraten wir dir hier.

So machst du Bananenmuffins aus dem Airfryer

Unsere Bananenmuffins aus dem Airfryer haben direkt zwei Besonderheiten: Sie werden nicht im Ofen gebacken, sondern in der Heißluftfritteuse und sie kommen ganz ohne raffinierten Zucker aus. Lecker süß werden sie stattdessen durch reife Bananen und etwas Ahornsirup, der allerdings optional ist. Entgegen allgemeiner Annahme ist Fruchtzucker zwar nicht gesünder als Industriezucker, jedoch hat die Verwendung von Bananen Vorteile, die raffinierter Zucker nicht mit sich bringt: Die Früchte enthalten wichtige Mineral- und Ballaststoffe, die du mit diesen Muffins regelrecht spielerisch aufnimmst.

Um die Bananenmuffins aus dem Airfryer zuzubereiten, brauchst du zunächst natürlich Bananen, am besten reife mit Zuckerflecken. Zerdrücke diese mit einer Gabel zu einem feinen Mus. Dazu gesellen sich dann Hafermehl, Eier, Vanillemark und ein bisschen Milch. Eine Prise Backpulver sorgt für eine fluffige Konsistenz. Noch ein paar Mandeln obendrauf und schon wandern die kleinen Küchlein in deine Heißluftfritteuse. Nach kurzer Zeit sind sie schon fertig, luftig-lecker und herrlich bananig.

Bananenmuffins aus dem Airfryer sind perfekt, wenn du dir am Wochenende ein besonderes Frühstück gönnen möchtest. Sie lassen sich aber auch gut einfrieren und ganz nach Bedarf auftauen. So machst du dir und deiner Familie eine Freude oder sorgst für einen motivierenden Snack bei der nächsten Wanderung.

Muffins zum Frühstück sind immer eine gute Idee. Backe doch nach diesem Rezept gleich noch eine Fuhre, zum Beispiel von diesen leckeren Haferflocken-Birnen-Muffins oder Morning Glory Muffins. Auch Frühstücksmuffins mit Apfel und Möhre sind ein echter Hochgenuss.

Bananenmuffins aus dem Airfryer Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 2 sehr reife Bananen

2 Eier

1 TL Vanillemark

50 ml Milch

2 EL Ahornsirup optional

150 g Hafermehl bei Bedarf glutenfrei, etwa dieses hier 🛒

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

2 EL gehackte Mandeln Zubereitung Zerdrücke die Bananen mit einer Gabel zu feinem Mus. Verquirle die Eier und rühre sie zusammen mit Vanille, Milch und optional Ahornsirup unter das Bananenmus.

Mische Hafermehl, Backpulver und eine Prise Salz und rühre beides unter die Masse, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht.

Fette kleine Muffinförmchen leicht ein oder verwende Silikonförmchen 🛒 . Verteile den Teig darin und streue die gehackten Mandeln obenauf.

Heize den Airfryer auf 160 °C vor.

Backe die Muffins darin 12-15 Minuten, bis sie goldbraun sind und bei der Stäbchenprobe kein Teig mehr kleben bleibt.

